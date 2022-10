Turismo de elevado valor acrescentado

O turismo continua a ser o motor da economia portuguesa e os números mostram que, depois da tragédia da pandemia, o setor foi capaz de renascer das cinzas e produzir um verdadeiro milagre.

Contudo, e apesar do tremendo esforço feito por todos os agentes económicos, incluindo por parte do Turismo de Portugal e do Ministério da Economia na criação de programas de apoio imediato às empresas, há ainda muito trabalho por fazer.

E não é apenas em relação ao novo aeroporto ou à escassez de mão de obra. É preciso aprofundar a análise da rentabilidade dos diferentes segmentos turísticos e identificar aqueles que melhor podem assegurar o equilíbrio e a sustentabilidade do setor e da sua contribuição para o país no médio prazo.

Na verdade, o turismo de massas tem muitas virtudes e assegura a continuidade de muitos negócios, mas nem sempre todos os custos estão à vista. Não está em causa a sua função, nem utilidade, mas há outros segmentos cujo valor acrescentado é substancialmente mais significativo e que proporciona ganhos qualitativos em várias dimensões da cadeia de valor do turismo e das atividades que com ele se relacionam.

Temos defendido que Portugal devia pensar estrategicamente o segmento do Turismo de Compras, a exemplo do que fizeram outros países, para tirar maior partido de um momentum único a que estamos a assistir à escala global. Como relatavam diferentes revistas internacionais, que classificaram o nosso país como a "Califórnia da Europa", Portugal está a despertar a atenção de turistas internacionais com elevado poder de compra, onde se destacam, por exemplo, os norte americanos e os brasileiros, cujo perfil de consumo em lojas é dos mais elevados, com gasto médio por cliente de 1620 euros e 1001 euros, respetivamente (dados do Global Blue Country Globe Shopper Profile de junho de 2022).

Por outro lado, turismo de compras representa também uma oportunidade muito valiosa para o segmento premium da economia nacional, pelo que importa nessa estratégia considerar na oferta aquilo que Portugal tem de melhor e que há muito deixou de ser, apenas, o Vinho do Porto.

Na verdade, Portugal precisa de se posicionar como um "destino de compras" e não apenas uma porta de entrada para a Europa e precisa de aumentar a oferta de lojas de luxo e de promover o artesanato de luxo, adaptando a sua oferta ao gosto da elite dos international shoppers e, assim, afirmar-se definitivamente como um dos principais países-destino de compras na Europa.

Há um valor acrescentado neste segmento que é preciso sabermos capturar e isso exige que o posicionamento de Portugal seja de nicho, porque as características do território limitam a nossa capacidade para competir ao nível do turismo de massas, e deve, portanto, procurar maximizar-se o retorno por cada turista que nos visita.

É neste contexto que o tema Luxury User Experience ganha cada vez mais relevância e que exige, da parte de todos os decisores uma reflexão sobre os desafios e oportunidades que oferece e de como em Portugal pode apostar nesta tendência para um turismo de elevado valor acrescentado.

Renato Leite, managing director da Global Blue Portugal