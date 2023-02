Ucrânia: lições aprendidas um ano mais tarde

O alcance global do conflito na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, foi extenso e revelador. Uma guerra aparentemente local teve implicações globais de grande alcance para a economia just in time, mas também para a política e as noções em torno da sustentabilidade. À medida que nos aproximamos do aniversário deste conflito, identificamos algumas das lições específicas aprendidas (ou que estamos a aprender em alguns casos).

Acelerar as fontes de energia alternativas, limpa e acessíveis

A Rússia é o segundo maior produtor mundial de gás natural, contém as maiores reservas de gás e é um dos três maiores produtores de petróleo do mundo. O conflito pôs rapidamente à prova a segurança energética, o acesso e a viabilidade em todo o mundo, mas especialmente da Europa, forçando as principais partes interessadas a considerar fontes como o gás e o nuclear. Até agora, o inverno mais ameno do que o esperado protegeu a economia e o clima dos impactos mais severos do conflito. Porém, o argumento a favor de uma arquitetura de energia resiliente é claro: estima-se que as energias renováveis possam ter aumentado a sua capacidade de geração de 300 GW pela primeira vez o ano passado, o que pressupõe um novo recorde.

Reconfigurar a economia

Para sustentar as ambições em matéria de energias limpas, é necessário repensar fundamentalmente o modo como nos abastecemos de metais e minerais estratégicos chave. A Rússia é um grande produtor de metais básicos e a Economist Intelligence calcula que os países que representam mais de 77% do PIB mundial importam quantidades significativas de pelo menos um metal básico da Rússia ou da Ucrânia. Mais especificamente, as energias limpas dependem do níquel, do qual a Rússia é o maior produtor mundial, mas a incerteza geopolítica estendeu o foco à contribuição da China para o lítio e minerais de terras raras. A única maneira de atender de forma sustentável à procura de matérias-primas de energias limpas no futuro é através da reciclagem eficiente de produtos eletrónicos.

Para reflexão

Muitos ficaram surpreendidos ao descobrir a magnitude da economia agrária russa e ucraniana e a sua contribuição para a cadeia global de abastecimento de alimentos, o que acrescenta outra dimensão à crise do custo de vida. O conflito permitiu-nos vislumbrar o que pode acarretar uma interrupção sustentada na cadeia global de fornecimento de alimentos, possivelmente provocada por eventos climáticos ou de biodiversidade. Sem uma transformação sistemática do ecossistema global, a desigualdade alimentar vai piorar, a contribuição da indústria alimentar para a mudança climática não vai melhorar e pode exercer pressões adicionais nos serviços de saúde já em dificuldades.

O ESG está morto! Viva o E, S e G?

A crise energética decorrente do conflito rapidamente transformou o ESG num tema político quente. Além de testar a resiliência do ESG, os acontecimentos do ano passado levaram os mercados a considerar a transição para o ecológico em vez de se focarem apenas no ser verde. A nova regulamentação sustentável foi denunciada por não estar em contacto com a descarbonização e a mitigação de riscos do mundo real, além de ser confusa.

Mesmo um país tão politicamente dividido quanto os EUA em relação às questões das alterações climáticas está a adotar a noção de transição como base da sua economia futura. Talvez em parte como reação aos sucessos na distante Ucrânia, o governo Biden aprovou com sucesso vários atos legislativos que somam mais de 1 bilião de dólares e que, no total, criarão uma rede ecológica e proporcionarão subsídios para a tecnologia verde, uma transformação plurianual que colocará sob pressão outros planos de transição existentes na UE e na China.

Se houve algo que aprendemos com os eventos chocantes iniciados a 24 de fevereiro de 2022, é que o mundo do ESG se vai tornar mais refinado na sua lógica económica e política rumo ao futuro, à medida que os países e blocos económicos garantirem que a sua segurança energética está mais relacionada com as suas ambições climáticas.

Matt Christensen, Diretor Global de Investimento Sustentável e de Impacto, Allianz Global Investors (AllianzGI)