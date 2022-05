Ultrapassámos a Holanda. Estamos no pelotão da frente

A Holanda é um país que com uma área sensivelmente de metade da de Portugal tem uma população de 18 milhões de pessoas, ou seja 80% mais do que a nossa. É também um país com uma economia diversificada, que controla o mercado mundial de vários produtos, em que o rendimento das famílias é muito mais elevado que o português, o nível educacional muito maior e a distribuição de riqueza mais equilibrada.

A Holanda tem também uma língua com poucos falantes, mas mais do que o português na União Europeia uma vez que uma parte significativa dos belgas também fala o neerlandês. Assim na União Europeia o português é falado por cerca de 12 milhões de pessoas e o holandês por mais de 20 milhões. Apesar disso nunca um holandês ganhou um Prémio Nobel da Literatura enquanto nós temos o imortal Saramago. Por outro lado tiveram já 22 Prémios Nobel noutras áreas incluindo sete na Física, 3 na Química, 3 na Economia, 2 na Medicina e outros incluindo o Prémio Nobel da Paz em 2013 e em 1911. Aliás o último que alcançaram foi o da Economia em 2021.

Tem também uma tradição cultural de primeiro plano mundial, na pintura, na música que não tem paralelo em Portugal. Pensemos apenas em Rembrandt e em van Gogh.

Para além do futebol em que área então é que nos batemos com a Holanda de igual para igual. Em que área é que acabamos de os ultrapassar com sucesso na semana passada?

Pois no número absoluto de mortos de Covid. Temos, agora, mais mortos em Portugal do que na Holanda - um país com uma população

de quase o dobro da nossa. Um país com menos gentes consegue ter mais mortos do que o país mais populoso. Só pode ser pelo excelente trabalho do nosso Governo, pela excelência do nosso serviço nacional de saúde, pelos meios investidos para salvar vidas.

É de facto de dar os parabéns à ministra Temido e ao governo António Costa. Quem ousaria imaginar um tal resultado.

Mal andaram os holandeses que escolheram um governo que procurou minimizar o número de mortos e salvar o maior número possível de pessoas. Não percebem que quanto mais mortos tiverem mais sobem no ranking. Preferem, irrealisticamente, ficar para trás, de preferência vivos, a contribuírem patrioticamente para o número de mortos.

Não vêm o exemplo dos portugueses que preferem uma ministra com provas dadas que consegue levar o país para os primeiros lugares. O ano passado tivemos no topo mundial das mortes e agora cometemos a proeza de ultrapassar um país com quase o dobro da população. Estamos no pelotão da frente em número de mortos.

É um orgulho ser português. Não sei por que raio me apetece chorar.