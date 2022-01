Um 2022 para recordar

Com regularidade, o tema "atualização do salário mínimo" faz notícia. Tipicamente, os patrões opõem-se ao seu aumento, os sindicatos acham pouco e o governo, após umas tantas reuniões inconclusivas da Concertação Social, decide, em função da sua inclinação política e da magnanimidade que a conjuntura permite, mais ou menos salomonicamente.

À parte este ritual, todos concordam que o salário mínimo é baixo, em valor absoluto, não permitindo assegurar um nível de vida digno. Tal facto torna-se patente, por exemplo, quando as empresas se predispõem a conceder algumas benesses aos seus trabalhadores e família (na saúde; na alimentação; na educação) e veem estes optar pelo equivalente monetário. Os economistas explicam isso: o trabalhador será capaz de afetar esses recursos de uma forma mais adequada à satisfação das suas efetivas necessidades.

Vários estudos têm demonstrado que há uma ligação entre aqueles benefícios e a própria produtividade do trabalho: por exemplo, a saúde oral está ligada ao absentismo; a visão é essencial em trabalhos mais minuciosos; a nutrição equilibrada é vital. Ora, sendo a produtividade o determinante crítico do salário que é possível pagar, entra-se num aparente círculo vicioso se a questão for vista numa lógica dicotómica, como "ou" em vez de "e".

Não selecionei aqueles exemplos por acaso: saúde oral e visão são duas das áreas em que o SNS mais deixa a desejar e que, por isso, e por serem dispendiosas, tendem a ser negligenciadas pelos mais carenciados. Gestores mais prescientes não deverão abdicar de rastrear, com regularidade, os seus trabalhadores, quiçá o seu agregado familiar, propiciando o respetivo tratamento. Uma postura deste tipo, informada e proativa, pode fazer a diferença. Se esses bons exemplos tiverem a adequada divulgação para que, por demonstração e emulação, se generalizem, tal poderá contribuir para uma melhoria da produtividade compatível com empresas mais competitivas e trabalhadores mais bem remunerados. Se esta dinâmica ganhasse corpo em 2022, este seria um ano para recordar. Oxalá!

Alberto Castro, economista e professor universitário