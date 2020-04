Um admirável mundo novo?

Das grandes crises da humanidade surgiram também oportunidades, como avanços na ciência e na consciência global. Como referiu Coline Serreau, atriz e cineasta francesa, o caos está carregado de esperança porque anuncia um renascimento. São conhecidos os isolamentos reveladores de Newton ou de Camus que deixaram marcos tão importantes na história da Humanidade, quer na definição dos alicerces da ciência moderna quer a nível social e filosófico.

A globalização, que tanto nos ensinou e nos enriqueceu ao democratizar a mobilidade, o acesso à informação e à cultura, manifesta agora toda a sua fragilidade. A globalização, como qualquer outro fenómeno, comporta riscos – e a falta de coordenação e ação atempada pagam-se caro. Estamos a atravessar uma fase decisiva em que se desenhará uma nova ordem mundial, tal como ocorreu após o desfecho da Segunda Guerra Mundial.

A crise sanitária veio já revolucionar áreas fundamentais da vida quotidiana: a saúde, a educação e o trabalho. O teletrabalho e a telemedicina, fenómenos emergentes, estão a desenvolver-se a uma velocidade nunca antes vista.

Com o número crescente de pessoas infetadas pelo Covid-19 na Europa e no mundo, a precisarem de longos períodos de internamento e de cuidados intensivos, os sistemas de saúde estão em risco de rutura, lembrando tempos de guerra. Os profissionais de saúde estão esgotados e com elevado grau de contaminação. Há escassez de material de proteção individual, assim como de ventiladores e medicamentos. Os tratamentos antivirais estão em fase inicial de teste. A economia está a colapsar devido à paragem da maior parte das atividades económicas. Os Estados ocidentais estão sob ameaça de uma crise social e política sem precedentes, cujas consequências são difíceis de prever.

Perante tal cenário, só o aparecimento de uma vacina parece travar a degradação progressiva da situação sanitária, económica e social. Até lá, a reorganização da sociedade, destacando-se o setor vital da saúde, passará em grande parte pelo formato digital.

Para aqueles em quarentena preventiva, para doentes Covid-19 com sintomatologia leve não hospitalizados e para doentes com outras enfermidades, é primordial um acompanhamento da hospitalização domiciliária; até porque a infraestrutura do SNS poderá ser insuficiente para acolher todos os doentes. Relembramos, a este propósito, que a DGS prevê o pico da epidemia somente no final de maio.

No caso português, uma das sociedades mais envelhecidas da Europa e com grande número de doentes crónicos, a linha da frente do SNS 24, apesar dos reforços, deverá permanecer aquém das necessidades reais da população. Não existindo separação da linha entre doentes com sintomas Covid-19 e doentes com outras patologias, esta manter-se-á provavelmente congestionada. Outras soluções devem ser encontradas, e é aqui que a tecnologia digital pode dar o seu contributo.

Num contexto de isolamento social que se prevê longo, é urgente não descuidar os cuidados de saúde primários e o acompanhamento de doentes crónicos. A DGS alertou recentemente para o facto de a mortalidade estar a aumentar, em particular na faixa etária daqueles com mais de 75 anos, devendo-se parcialmente a cirurgias e consultas adiadas. Além disso, a própria população está relutante em dirigir-se às urgências mesmo com sintomas que, numa situação normal, seriam percecionados como graves. Para os doentes Covid-19 que fazem a medicação em casa, é importante que a telemedicina os acompanhe de perto, evitando assim uma complicação das situações clínicas.

A telemedicina, a curto prazo, passará para a esfera digital com a monitorização e análise de dados biomédicos. Será necessário um maior acompanhamento de outras patologias psicossociais derivadas do isolamento que se prevê prolongado, e a adaptação a novos métodos de trabalho. Problemas familiares que redundam em violência doméstica, maus tratos e negligência contra crianças e pessoas vulneráveis deverão ser tidos em consideração. A falta de liquidez das famílias e os despedimentos são outra fonte de angústia e de conflito social.

Nos países asiáticos, em particular na China, na Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, o sucesso da contenção do vírus deve-se especialmente, a par das normas culturais de uma sociedade confuciana e do confinamento social, à partilha de dados de geolocalização pelas operadoras de telecomunicações e à monitorização destes dados pelas entidades estatais. A criação de apps de controlo de pessoas potencialmente infetadas permitiu também o envio de SMS para alertar sobre a possibilidade de se ter contactado com alguém infetado.

À semelhança do que aconteceu na Ásia, a pandemia veio acelerar a recolha, a transmissão e a análise de dados de uma forma que até agora seria impensável na Europa. A União Europeia, bastião da privacidade e potencialmente tomada como o exemplo a seguir nessa matéria, promotora do regulamento mais exigente do globo a nível de proteção de dados, encontra-se perante um enorme desafio: agilizar a recolha e análise de big data, com a ajuda das ferramentas de inteligência artificial, enquanto, simultaneamente, zela pela proteção da vida privada.

A Europa da democracia e do estado social, não está a ser capaz de controlar tão eficazmente a propagação do vírus como a China, acabando por importar massivamente desta equipamentos e medicamentos para fazer funcionar o seu sistema de saúde. A propagação da pandemia para os países mais pobres ou impreparados poderá acelerar a ascensão hegemónica da China, considerada o único país com capacidades reais (industriais e económicas) para ajudar esses países a controlar a pandemia. Aproveitando a oportunidade para uma promoção do seu modelo de governança.

A saúde pública na União é uma matéria de competências partilhadas, no respeito pelos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. A crise que vivemos atualmente acelerou a necessidade de harmonização desta área, fomentando a ação conjunta, o que poderá marcar o passo para uma concertação regular. O próprio projeto europeu, sob pena de perder credibilidade numa Europa já fragilizada pela pouca adesão dos eleitores nos sufrágios para o Parlamento Europeu e pelo populismo galopante, precisa de estar à altura do desafio. Na área da defesa, seria interessante também considerar as guerras bioquímicas e o assistencialismo daí decorrente nos países mais fragilizados, com um potencial mais avassalador do que uma guerra clássica.

Esta crise revela que no mundo de hoje não interessa apenas controlar território e fronteiras. Esta crise veio precisamente mostrar que o que pode fazer a diferença é a capacidade de os estados disporem da tecnologia para o bem comum – de forma segura, e zelando sempre pelo princípio basilar da privacidade: eis o que (também) importa agora.

Teresa Pais é associate director da Political Intelligence