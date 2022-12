Um ano para o Inferno

O ano vai-se embora estafado e encharcado. Se eu fosse 2022 também fugia daqui a sete pés e sem olhar para trás. Deixava a guerra na Ucrânia, os restos da covid na China e sabe-se lá mais onde, deixava o mundo em suspenso e preso por um fio de nylon e rasgava o calendário dos 12 meses que o preencheram em mil pedacinhos coberto de vergonha. Que ano.

Ainda por cima foi um ano em que tantas coisas terríveis começaram e nenhuma acabou. Foi o ano do "isto ainda agora começou". E "isto" não é pouca coisa. Desde a crise à guerra ninguém sabe onde vamos parar ou como vamos parar. Na melhor das hipóteses só pioramos mais um bocadinho, porque boas notícias só as teremos daqui a uns aninhos - dizem os mais otimistas.

2022 passou por aqui para deixar um presentinho envenenado, tipo feitiço negro, e fugiu. 2023 que se lixe que eu vou deleitar-me no Inferno dos anos, pareceu dizer quando atirou com umas valentes chuvadas que nos deixou debaixo de água. E assim foi. 2022 deixou cá ficar as alterações climáticas cada vez mais alteradas, levou-nos o último líder sensato e de referência do Mundo livre, a Rainha Isabel II, garantiu-nos que a guerra da Ucrânia é para durar, assim como a crise energética e dos cereais, a inflação, a imprevisibilidade da China, a fragilidade do Ocidente e que a instabilidade dos tiranos se tornasse mais evidente. E foi dormir com o Diabo. Até Cristiano Ronaldo, que parecia intocável e à prova de tudo, tremeu em 2022. Chorou-se muito este ano.

2022 é um calendário de mulheres de burca: uma vergonha. Em que cada mês é mais negro que o anterior. E o pior é que "só agora começou".

Agora, 2023 que se trame. Ele que se desenrasque com a herança que lhe calhou. O ano novo, ali pela primeira semana de janeiro, já estará velho e cansado, ansioso para que chegue dezembro e o deixem ir com o Natal. É um ano novo que não vai ter tempo para ser criança, para ter qualquer tipo de esperança. Vem já avisado que a guerra é para durar, que a inflação e a crise vão piorar, que a China pode arriscar a guerra em Taiwan, que a Europa continua sem rumo, assim como os refugiados. É um ano que começa com um nervoso miudinho, como um bebé cheio de cólicas.

É injusto que um ano tenha uma herança tão pesada e que outro seja tão irresponsável. 2023, se pudesse, não aparecia. Ficava na Austrália e pronto, parava ali, e 2022 que limpasse a borrada que andou a fazer nos últimos 12 meses.