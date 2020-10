Um anticorpo ou uma arma de destruição?

A questão que coloquei como título prende-se com importantes escolhas que vamos ter que fazer muito em breve. Estamos não só a viver uma Pandemia, como uma crise económica a nível global, e precisamos de enfrentar em simultâneo os dois problemas. Se a nível da saúde os esforços parecem estar essencialmente concentrados na busca de uma vacina que nos dará imunidade, a nível económico parece que a "bazuca" de fundos europeus será a solução, pelo menos para o nosso velho continente.

Ora, eu não acredito que uma "arma de destruição" possa resolver o problema da economia, sobretudo o problema da economia portuguesa. Tal como para a saúde, prefiro que exista capacidade de desenvolver um "anticorpo" que torne a economia portuguesa mais resiliente, mais imune a choques externos e, sobretudo, que crie uma dinâmica de crescimento sustentável. Não estou contra o recebimento de fundos europeus, eles são muito bem-vindos. Apenas não quero uma "bazuca" destruidora, e muito gostaria que esse termo bélico fosse retirado do espaço de debate. A minha escolha passa por desenvolver um "anticorpo da confiança".

A confiança é o elemento essencial para que os empresários invistam, para que os empreendedores arrisquem, para as pessoas consumirem e para os investidores externos trazerem os seus capitais para Portugal. Os fundos vindos agora de Bruxelas são finitos e uma parte deles são sob a forma de empréstimo que, irão criar um peso adicional sobre uma dívida pública, já hoje bastante pesada. Urge por isso criar a tal Confiança que, gera investimentos produtivos orientados para o mercado global. Que, cria mais emprego qualificado que, permita subir os rendimentos e que incentive o capital externo. Alimentando desta forma um ciclo de crescimento que vá para além do período temporal em que beneficiamos do próximo quadro comunitário de apoio. Só assim conseguiremos começar a pagar a nossa dívida pública e ter uma economia mais forte que resista a novos choques externos.

E como se desenvolve o "anticorpo da confiança"? Ora, um anticorpo é formado por quatro subunidades ligadas entre si, e para termos uma economia de confiança precisamos de investir o dinheiro do novo quadro comunitário, que é dinheiro público, essencialmente em quatro áreas que são bens públicos.

A primeira é a emergência social a que temos que responder: não podemos permitir que falte comida e saúde a ninguém. Isto é básico: a ausência de paz social e o clima de insegurança que as situações de desemprego e consequente quebra de rendimento trazem, matam à partida qualquer processo de crescimento sustentável.

Depois há a questão da capacitação onde ainda há muito por fazer. Vivemos desde o início do século uma transição para uma economia digital, vemos grandes progressos na automação e na Inteligência artificial, mas continuamos sem preparar e formar, tanto os nossos estudantes como as pessoas na vida ativa, para as novas realidades. Esta é uma das principais razões de desigualdade no mundo de hoje e que se não for desenvolvida, impede que tenhamos condições de competitividade a nível global.

Em terceiro lugar está a modernização de todo a Administração Pública, desde a local à administração central. Isto passa pela digitalização e desmaterialização de processos, pela qualificação dos funcionários públicos, e por maior transparência e simplicidade nos processos. Em áreas onde o Estado é fundamental para defesa do interesse de todos, como a Justiça, o Ordenamento de Território, ou a gestão de recursos naturais como a Água, o Estado tem que ser mais eficiente e mais eficaz.

Por último, temos que saber valorizar a nossa identidade e a nossa criatividade para fazermos a diferença num mundo global. Isto passa, pelo investimento na cultura que é continuamente esquecida em Portugal. Pelo investimento na "Marca" Portugal para sermos percecionados como um país de talento, inovação e tecnologia, muito mais do que apenas Sol e Praia. Este caminho estava a ser feito, a mudança da perceção externa de Portugal estava a acontecer, e esse caminho tem que continuar a ser trilhado. A grande oportunidade que hoje temos é a de podermos colocar uma ideia, um serviço, um produto em qualquer parte do mundo, mas para isso temos que ter elementos diferenciadores.

É por isso que para o desenvolvimento do "anticorpo da confiança" não falei de qualquer investimento em infraestruturas. No entanto, antes de fazer uma estrada nova ou um aeroporto novo, é fundamental termos capacidade para produzir algo que outros lá foram queiram comprar. Assim, as estradas e os aeroportos servirão sobretudo para enviarmos os bens e serviços "made in Portugal". Certamente que há investimentos importantes em determinadas infraestruturas mas o critério de seleção desses investimentos deve ser o seu contributo para a confiança de que falo. Por exemplo, hospitais e universidades com instalações modernas e mais bem equipadas, redes de comunicações a cobrir o interior do país, ou hubs criativos e de inovação. Estamos num tempo em que o investimento no software (pessoas, ideias, marca) é muito mais crítico que o investimento em hardware (betão). Se há algo que a última crise nos mostrou é que em momentos difíceis conseguimos criar valor, desenvolver negócios e exportar. E para fazer isso é igualmente essencial continuar a atrair talento e capital vindo de fora.

A ausência (ou a destruição) de poupança recente em Portugal faz com que tenhamos necessidade de capital estrangeiro e os fundos europeus que falamos não chegam para a iniciativa privada, sobretudo quando há tanto para investir em outras áreas. Por outro lado, como no imediato temos falta de certo tipo de qualificações, e há necessidade de redes para afirmar marcas, serviços e produtos portugueses no exterior, devemos criar condições para atrair pessoas qualificadas de fora que queiram estabelecer residência e trabalhar em Portugal. Não precisamos ser a nova Florida ou o novo Silicon Valley da Europa, precisamos sim de ter uma identidade própria aberta para o mundo (já que estamos no centro dele) em que os portugueses confiem e em que o resto do mundo também confie para querer o que é português e investir no nosso país.

Vasco Silva, founder & CEO da Kleya