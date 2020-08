Um autêntico Romero Britto partido em pedaços

Pintor, escultor e serigrafista brasileiro, Romero Britto ganhou notoriedade ao ter seu trabalho prestigiado por celebridades, notadamente nos Estados Unidos onde, hoje aos 56 anos de idade, vive desde 1988 na cidade de Miami. Sua obra, se fosse um livro, interessaria aos amantes da arte até a página dois. Dali em diante trata-se de uma inesgotável repetição entediante. Roberta Britto, irmã e responsável pela galeria do artista no Brasil, rebateu em entrevista a um site brasileiro a alegação de que o trabalho do irmão é de gosto duvidoso dizendo que “a crítica que rotula a obra de Romero Britto, depende do nível intelectual de quem a faz”. Ah vá!?

Embora o conjunto da obra tenha criatividade quase zero, Britto acertou no apelo de cores vibrantes e formas infantis. São artifícios que costumam encantar à primeira vista e criam o que ele define exageradamente como “sensação de aconchego”. É o tipo de pintura para o quarto dos miúdos, em um ano já não se aguenta mais olhar aquilo. Entretanto o homem vende suas obras como água em dias de verão no Algarve, é uma máquina de repetir estampas e multiplicar sua conta bancária. Há que se tirar o chapéu para isso.

Também acertou ao produzir retratos com as mesmas e repetidas estampas usadas em vasos, pratos, bolsas ou tapetes. Quem viu uma, viu todas. Os ricos adoram exibir uma foto deles mesmos adornada com as estampas do artista. Britto seleciona um de três retratos enviados pelo interessado, amplia numa tela e aplica a sua estamparia kitsch. É um afago no ego que o retratado ama e paga caro. Trata-se de uma prática antiga. Muita gente paga para ter sua imagem reproduzida por artistas de rua anônimos nas Caraíbas, em Florença ou em Paris – que são muito melhores, diga-se, mas cobram quase que um prato de comida em troca de um desenho perfeito. Já agora, um autêntico e repetitivo retrato produzido por Romero Britto não sai por menos de 100 mil dólares.

Ele já retratou figurinhas carimbadas como Michael Jackson, Madonna, Shakira, Hillary e o marido Bill Clinton, além do exterminador do futuro Arnold Schwarzenegger, para citar poucos nos EUA. Na Inglaterra, entre muitas outras celebridades, estampou Elton John, Diana, William e Kate Middleton, além da imortal rainha. De quebra foi brindado pelo príncipe Charles com um jantar no Palácio de Buckingham. Não é para qualquer um tal prestígio, isso gera reconhecimento e muito mais dinheiro – Britto deve se referir a isso quando fala em “sensação de aconchego”.

Há poucos dias viralizou nas redes sociais um vídeo com cenas constrangedoras ocorridas em 2017. Uma mulher, de estatura alta, a carregar uma escultura de porcelana do artista, entra em sua galeria de Miami onde aparentemente estava a ocorrer um evento e passa-lhe uma descompostura na frente de todos. Ao final, joga a escultura de porcelana no chão ao pé do artista que, atônito, tenta salvá-la mas não consegue. Sem reação, apenas observa a mulher acabar sua reprimenda e sair da galeria gritando que jamais volte ao seu restaurante.



A mulher é Madeleine Sánches, proprietária do restaurante Olé Olé and Tapelia, vizinho à galeria do artista. Ela relatou ao programa de tevê DespiertAmérica, do canal estadunidense Univisión, que Romero Britto reservou uma mesa em seu restaurante para o pequeno-almoço de um grupo, pediu desconto no valor que havia achado caro (8 dólares por cabeça) e foi recebido como celebridade. A mesa foi disposta no melhor local do restaurante. Romero chegou, acomodou-se e quando a garçonete de nome Patrícia se aproximou, o artista do aconchego esticou o braço com sua mão espalmada a dizer: “Não se aproxime! Ainda não é hora de atender-me”. Em tom grosseiro, segundo relatos, mandou abaixar o volume da música ambiente e exigiu que todos falassem baixo. Se fosse só isso já seria muito, mas teve mais: “não olhem diretamente nos meus olhos quando vierem anotar os meus pedidos.”

Patrícia sentiu-se humilhada e perplexa com a grosseria da celebridade que até poucos minutos estava ansiosa e emocionada pela oportunidade de atender. Os demais funcionários do restaurante também se sentiram humilhados pelo artista e sua malta. Madeleine, a proprietária, quando soube do ocorrido ficou furiosa. Ela própria até então apreciadora da obra repetitiva de seu vizinho ilustre, havia ganhado do marido a escultura que foi quebrar ao pé de Britto. No vídeo é possível ouvi-la dizer: “Nunca vá a um restaurante meu e ofenda um funcionário. Mas nunca!”.

A nota de Britto sobre o vídeo diz o seguinte: “Infelizmente, há pessoas que querem ficar famosas às custas de outro. Através da minha arte, meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém. A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade”.

Romero Britto se defendeu dizendo que ela queria promoção pessoal. Convenhamos que se essa foi a intenção, Madeleine tem péssima gestão de marketing. Isso ocorreu em 2017 e só foi divulgado agora, em 2020. Ela afirma que não postou o vídeo. Mas reforça que não admite a maneira como ele tratou os funcionários de seu restaurante e agradece o apoio que recebeu de brasileiros após a divulgação do facto.

O vídeo foi partilhado por Faye Pindell, via Tiktok. Ela explica na postagem que já trabalhou com o artista e dá detalhes do ocorrido que presenciou. Disse que é costume de Britto ter um encontro mensal com pessoas que compram suas obras e que ele e seus convidados foram desrespeitosos no restaurante, trataram os funcionários de forma rude e grosseira. Esses funcionários relataram à dona que simplesmente não aceitou calada o desrespeito e agiu em defesa de seus funcionários. Faye, que filmou a cena na galeria, diz que Romero ficou tão constrangido que ela chegou a se sentir mal por ele, embora fosse raro sentir algo por seu ex-patrão.

Quando se pesquisa o Instagram do restaurante é possível notar que o casal proprietário adota uma conduta bastante solidária. Durante o furacão Irma, em 2017, distribuíram alimentos preparados no restaurante aos desabrigados – não sem filmar a ação do preparo dos pratos à distribuição nas ruas. Em uma das fotos em que divulga pratos do restaurante, Madeleine aparece exatamente com a mesma roupa e chapéu usados no dia da reprimenda ao artista vizinho – pode ser mera coincidência. Ou não. Em outra foto, tirada de dentro do restaurante, é possível ver a galeria de Britto ao fundo. Foi jogada de marketing? Nunca se sabe. Mas se ocorreu a agressão, Romero Britto levantou a bola e ela deu-lhe uma cortada muito bem dada. Não se pode passar a mão na cabeça de quem age assim e as redes sociais têm feito cair a máscara de muita gente.

O artista está certo numa coisa: a Internet é impiedosa. Ela elege o alvo da semana, do mês ou da temporada a ser abatido. Algumas injustiças acontecem, de fato.

Por isso ajuda a divulgar atitudes que seriam impensáveis vindas de figuras ilustres. Em entrevista ao programa de tevê de Pedro Bial, na brasileira Rede Globo, Romero Britto foi antipático do começo ao fim. Bial, antes de apresentar a entrevista gravada, explicou que a sua produção entrou em contacto com o artista para saber seu posicionamento sobre o vídeo mas ele não quis se manifestar. Na entrevista, Britto tentou claramente ganhar a simpatia do entrevistador (e ganhou), posicionando ao fundo de seu estúdio o retrato de Bial pronto para finalização com suas estampas. Questionado sobre como lida com seus haters, disparou: “Não me preocupo muito com as pessoas que não gostam de mim. São poucas”. Como diria sua irmã, tudo depende do “nível intelectual”. Esse parece ser um autêntico Romero Britto.