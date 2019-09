Um dia de cada vez…

Esta é uma expressão muito popular em Portugal, que ouvimos e dizemos em diferentes momentos ao longo da nossa vida, quer seja de uma forma mais ligeira ou com um tom mais pesado.

Tal como esta, existem outras que tão bem nos caracterizam como o “vai-se andando” ou o “logo se vê”. Em comum, estas expressões revelam uma cultura muito nossa.

Aparentemente inofensiva, estas expressões traduzem a nossa forma de estar e de viver no dia-a-dia, mas as suas consequências também são visíveis em situações que deveriam merecer um pouco mais de consciencialização da nossa parte. Por exemplo, quando falamos da nossa proteção e da nossa família, deveríamos ser mais pró-ativos, de forma a sermos capazes de dar uma resposta imediata ao imprevisto.

Falo dos Seguros em geral, uma vez que se não contarmos com os obrigatórios (e muitas vezes esses também falham), os portugueses tendem a reagir em vez de agir por antecipação. Não planeamos, improvisamos, mas quando se trata de um tema tão sério como a nossa segurança e a dos nossos, a palavra de ordem deverá sempre ser: Prevenção.

Dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões revelam que, em 2018, 24 pessoas morreram nas estradas, num total de 4 281 acidentes com veículos sem seguro. E depois? Como se resolve esta situação? E a família das vítimas? E estes dados são referentes ao seguro automóvel, que é um dos seguros mais vulgares.

Não quero com isto alarmar ou dizer que devamos contratar seguros desnecessários, mas a verdade é que, à exceção aos obrigatórios, poucos são aqueles que apostam na prevenção de modo a poder fazer face a eventuais imprevistos, sejam eles desemprego, doença ou até a morte. Contudo, da mesma forma que não podemos ser ingénuos ao ponto de pensar que ter um seguro invalida que os acidentes aconteçam, também não podemos pensar que os imprevistos só acontecem aos outros.

Contrariando esta tendência, talvez por receio ou porque as novas gerações estão mais informadas, surgem boas notícias no que respeita aos Planos Poupança Reforma, os famosos PPR. De acordo com o estudo Basef Seguros Marktest, 1 em cada 7 portugueses tem um PPR, o equivalente a 1 milhão e 216 mil indivíduos. Este aumento na procura é inevitável tendo em conta as desanimadoras previsões e os portugueses já começam a consciencializar-se que se não fizerem nada pela sua reforma, ninguém o fará. Por tudo isto, os números poderiam e deveriam ser mais expressivos.

Mas, como não nos é possível ser de outra forma, assim vamos vivendo, um dia de cada vez, na esperança que o logo se vê, não se venha a concretizar.

António Monteiro, Consultor Especializado em Seguros