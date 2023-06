Um enganador curto prazo

A economia cresceu 1,6% no 1º trimestre e são razoáveis as perspetivas para o ano de 2023. O crescimento deveu-se à procura externa a que as empresas, com relevo para as exportadoras e do setor do turismo responderam com eficácia, mostrando capacidade de adaptação às conjunturas de mercado. De forma subliminar ou mesmo muito direta tem o governo procurado assumir o mérito do crescimento, mas não lhe assiste razão. As mesmas políticas não vão evitar já um retrocesso em 2024.

Numa economia descapitalizada como a nossa em que, segundo muitos macroeconomistas, o PIB real já suplanta o PIB potencial, o crescimento exigiria fortes políticas públicas de incentivo ao investimento, em ordem ao aumento da capacidade instalada e da produtividade. Ora faltam essas políticas. Demonstração bastante é a exígua formação bruta de capital fixo que nos anos de governo de António Costa, e apesar dos fortíssimos apoios externos, por certo mal aplicados, apenas marginalmente aumentou em relação à dos anos da troika. Não se criando as condições para um acréscimo sustentado do PIB potencial, o crescimento verificado é mero fogacho, não replicável para além do imediato.

À falta de incentivos ao investimento produtivo juntam-se uma burocracia crescentemente geradora de custos de contexto e uma política fiscal de manifesta aversão ao lucro, particularmente das grandes empresas. Impostos sobre impostos, demais a mais quando na generalidade os lucros não vêm cobrindo os custos do capital, castram e castigam a sua normal evolução e, no fim, a economia. Sobrecarregando as empresas e tolhendo a capacidade de inovação sobretudo daquelas que numa fiscalidade normal disporiam de meios para consistentemente a fazer, sofre a competitividade e consequentemente o valor acrescentado das exportações. Muito dependentes das importações e do turismo, as exportações geram um valor acrescentado que é o mais baixo de entre os Estados-membros da UE, apenas 11,7% das mesmas.

E não se vendo políticas que favoreçam o aumento da capacidade de oferta e o crescimento, mas vendo bem um PRR ideologicamente orientado para o setor Estado e dos bens não transacionáveis, ficam explicadas as desanimadoras projeções para os próximos anos. Tão frustrantes como foi o crescimento de apenas 1,2% ao ano nos últimos 25 anos.

Economista