Um governo a servir, não a servir-se

Ainda o TAPgate não arrefeceu na gaveta em que o PS o enfiou para reabilitar o inefável Pedro Nuno Santos para o socialismo e já a porta se abre à saída de mais um governante, o 13.º em ano e meio de uma maioria absoluta que ainda em atividade já é de má memória. O ritmo abrandou, mas a falta de vergonha e de noção que têm marcado o mais recente de três executivos com António Costa ao leme mantém-se. E perante isto, face à ausência de sentido de Estado e de serviço aos portugueses - enterradas em interesses individuais, esquemas e desresponsabilização generalizada - nem o questionário de boas práticas em que tanto insistiu Marcelo ajuda.

O Presidente tinha razão, parece, em sugerir que o manual fosse aplicado aos governantes no ativo. E os motivos da recusa de Costa em fazê-lo tornam-se mais claros a cada novo caso que lhe rebenta nas mãos. Não é só por desconfiar que há muitos mais telhados de vidro na cidadela que montou quando passou a dispor a solo de São Bento; é que num regime que tem descambado rapidamente para uma degradação absoluta, recrutar é hoje uma missão impossível. Que o diga João Galamba, que bem sabemos todos que foi por isso que salvou a pele - e que também poderá ver novos horizontes, quando já só antecipava o abismo, com a reabilitação do seu antecessor na pasta, companheiro de luta nos tempos dos jovens turcos que tanto jeito deram a Costa para ascender na cadeia alimentar socialista.

A verdade é que governar deixou de ser coisa de gente séria. Ainda que uns poucos da velha guarda permaneçam impolutos, oásis no meio do lamaçal - daqueles que ainda acreditam que governar é servir, e não servir-se -, o grande legado da governação de Costa será a arte da finta. A capacidade de manter o silêncio sobre cada momento escandaloso que abre mais a ferida, a aptidão para fazer crer que nada disto importa e a habilidade para seguir em frente como se nada fosse, como se não levasse de arrasto todas as vergonhas daqueles que escolheu para a mesa da governação e cujas culpas diariamente oblitera no processo da sua própria desresponsabilização.

Pelo caminho, fica um país mal governado e mal amanhado, fruto das medidas de gestão de crise que se vai tomando com o mero propósito de limpar a cara e garantir a sobrevivência política de quem devia reger-se por sólidos princípios com o fito de construir caminhos de futuro para Portugal.

Após uma experiência governativa de contornos tão traumáticos, há fortes possibilidades de virem a ser acrescentados ao dicionário sinónimos pouco abonatórios na discrição de "governante".

_____________________

Obrigada!



Este é o meu último editorial no Dinheiro Vivo. Não deixo o jornalismo e não deixarei de escrever a minha opinião, mas fá-lo-ei em novas paragens. Saio para um novo desafio, mas levo o coração cheio com todos e tudo o que aqui vivi.

Estive presente na fundação desta marca, antes de mais digital, e fiz com o Dinheiro Vivo grande parte do caminho que o trouxe aonde está hoje, o que me traz orgulhosa mas, muito mais do que isso, agradecida. Aos leitores, naturalmente, sem os quais não nada disto seria possível, porque nos acompanham e guiam numa viagem tantas vezes dura. Mas sobretudo às equipas que diariamente, durante 12 anos, fizeram e continuam a fazer desta marca poderosa. O Dinheiro Vivo existe graças a eles - jornalistas, editores, fotojornalistas, designers, colaboradores, colunistas, comerciais, marketeers, secretariado, serviços, mas também administradores e acionistas, que tornam possível esta aventura.

Uma palavra especial à atual equipa do Dinheiro Vivo, cujo empenho e compromisso diários - tantas vezes em esforço pessoal - garantem a qualidade desta marca. Com eles aprendi tudo e a eles agora me dirijo (perdoem-me os restantes leitores). Carla e Teresa, Ilídia, Inês, Zé, Luís, Mariana, Mónica, Rute, Salomé e Sónia: obrigada pela incrível generosidade com que se dão a este projeto e pela forma altruísta com que sempre me ajudaram. O Dinheiro Vivo são vocês.

Ao Bruno, que me sucede nesta tarefa (e tão bem conhece uma casa que também tem sido sua), desejo sorte e sabedoria para levar o barco com talento. Certa de que o Dinheiro Vivo continua e seguirá a somar e a crescer com quem o faz e quem o lê, online e neste suplemento. Onde eu me incluo. Até sábado!