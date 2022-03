Um governo pouco enxuto e com potencial explosivo

Mais ágil", "mais enxuto", "mais compacto", uma verdadeira "task force para a recuperação", prometeu Costa há um mês. E é de facto menor o elenco que agora apresenta. Menor do que os maiores governos de sempre, os últimos dois que liderou - apesar de ainda acima da média que vigora desde que vivemos em democracia. Dos 69 governantes escolhidos em 2019, o primeiro-ministro encolheu o novo executivo para 17 ministros e 39 secretários de Estado.

O número vale o que vale - e nem seria questão se o próprio António Costa não tivesse feito disso propaganda. Mas está de facto alinhado com "os tempos desafiantes" que o próprio diagnosticou ainda antes de chegar o pior, a guerra na Ucrânia?

Há bons sinais, como a escolha de protagonistas com provas dadas para a Educação e o Ensino Superior, ou, num momento geopolítico particularmente sensível, o reposicionamento de Gomes Cravinho nos Negócios Estrangeiros e a entrega da Defesa a Helena Carreiras. Mas há também decisões que surpreenderam pelos piores motivos. A começar pela saída de um dos melhores, Siza Vieira, um dos poucos que entendiam e escutavam o setor empresarial - e que podia, com os fundos europeus a arrancar, fazer a diferença.

Costa Silva tem valor e tem currículo, mas chega a ministro dois anos depois de chamado a desenhar o PRR, de ser anunciado (nos media) e negado como paraministro e de ter rejeitado o papel de negociar com quem então segurava o governo na cadeira. "O meu trabalho é de mero cidadão. A minha missão não é negociar, a minha missão é fazer o Plano", frisou em maio de 2020. Agora, vai aplicá-lo como ministro oficial de uma maioria absoluta.

Má surpresa mesmo foi a confirmação de Temido na pasta da Saúde, depois de uma gestão da pandemia entre o desastre e a omissão, marcada por demissões em bloco nos hospitais de todo o país e que ainda antes da covid já tinha lastro: o fim das PPP, com consequências desastrosas para o sistema de saúde português, atrasos lamentáveis e clara deterioração dos serviços. Neste quase pós-pandemia, só deixa os farmacêuticos contentes - os médicos têm esperança de que a recém-socialista de cartão passado mude a "arrogância e incapacidade de diálogo" que marcou o anterior mandato, os enfermeiros lamentam "a recondução da pior ministra de sempre".

E depois temos o caso do há muito dado como certo ministro das Finanças, que o país, como S. Tomé, teve de ver para crer que era verdade que o autarca que Lisboa rejeitou depois de sucessivos episódios trágicos seria premiado com uma pasta decisiva para o país. Não é que falte experiência política a Fernando Medina, que antes de ser conduzido à Câmara então liderada por António Costa - que herdou quando o atual primeiro-ministro assumiu o governo, mas ainda conquistou por uma vez nas urnas - cumpriu mandatos na Economia nos dois governos de José Sócrates. A dúvida é se terá fibra para os brutais desafios que se perfilam, entre a necessidade de manter as contas certas e a urgência de responder à crise sem precedentes que deixou o país de rastos, efeito de uma guerra que prolonga e piora as feridas de dois anos de pandemia. Somadas às pressões de Bruxelas para reforçar o orçamento da Defesa e lidar com o risco de inflação ou mesmo de estagflação (falta apenas a subida do desemprego para a tempestade perfeita ganhar forma), sobrevivendo ao imperativo de reduzir a dívida pública num contexto de redução de estímulos do BCE que já está a ter efeitos nos juros que Portugal paga para se financiar.

João Leão deixa no Terreiro do Paço as contas certas e uma boa almofada, mas não é alívio que chegue ao potencial explosivo das Finanças que passam para a mão de Medina.

SOBE & DESCE

Sobe: Rui Miguel Nabeiro, presidente da CCIP

Projecto de economia circular que se baseia na recolha controlada e certificada da borra de café e na sua utilização para a produção sustentável e consciente de cogumelos na cidade de Lisboa, que posteriormente são vendidos, completando um círculo Rui Miguel.

A sucessão na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) fez-se com toda a lisura e Rui Miguel Nabeiro foi eleito para liderar a mais antiga associação do país, após 18 anos com Bruno Bobone ao leme - que se mantém na estrutura, como presidente da Mesa da Assembleia. Uma dupla boa-nova. Aos 42 anos, o CEO do Grupo Nabeiro-Delta Cafés foi considerado o empresário de melhor reputação em Portugal e tem estado profundamente envolvido em iniciativas que pretendem criar valor para o país, incluindo a Business Round- table, criada em junho e que junta 42 líderes das maiores empresas privadas portuguesas, com o objetivo de apresentar caminhos para o crescimento. A sua escolha para a CCIP é mais que merecida e promissora.

DESCE: Alexandra Leitão, ministra cessante da Modernização do Estado

Lisboa, 15/10/2021 - Entrevista a Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado (DianaQuintela/Global Imagens) © DianaQuintela/Global Imagens

Acredita que pode ser útil e até quer continuar na vida política. Mas não a qualquer preço. Alexandra Leitão fez nesta semana o que raras vezes se vê em Portugal: mostrou desapego ao poder e independência do aparelho. Surpreendentemente deixada de fora do novo governo, teria na liderança da bancada parlamentar do PS o prémio de consolação. Recusou a proposta de António Costa com o melhor e mais simples argumento: "Nunca estive na Assembleia da República, não fazia sentido aceitar esse convite." E explicou: "O meu perfil é mais executivo, é nisso que seria mais útil ao partido e ao governo." Para já, a ministra da Modernização - que chegou a ser dada como hipótese para a Justiça ou o Trabalho - irá dedicar-se a outros desafios profissionais, como as aulas de Direito, área em que é Doutorada. Quanto à bancada, ficará entregue a Eurico Brilhante Dias - ganha o PS, perde o país um excelente profissional que ajudou e bem a trazer investimento para Portugal.​​​​​​