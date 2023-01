Um Homem do mundo, um bom companheiro

O nome Luís Alves Costa não dirá muito ao comum dos leitores. Para os mais próximos da gestão, dizer que foi o criador do Gestão Global, o "jogo/simulador de gestão do Expresso", como era conhecido, talvez ajude. Acrescentar que fez evoluir essa iniciativa para a Global Management Challenge, tornando-a na principal competição mundial, presente em mais de 30 países e na qual já participaram quase um milhão de pessoas, granjeia o respeito.

A vida profissional cedo lhe fez compreender o papel que a informática viria a ter na gestão. Na TIME-SHARING, com o evoluir do tempo, diversifica, juntando os serviços às empresas com uma componente formativa, baseada no simulador de gestão. Às competências técnicas, associava uma capacidade relacional, que tinha tanto de inata como de pensada. Em "economês", dir-se-ia que isso lhe deu uma forte vantagem competitiva, inimitável pela sua componente tácita, que soube usar com perspicácia e perícia. Homem do mundo, anteviu um espaço para a internacionalização da sua oferta lúdico-formativa. Surge, assim, o Global Management Challenge. O resto é história.

A mestria com que conduziu todo este processo devia ser caso de estudo: as parcerias, com mais de 40 anos, sempre com um toque pessoal, com Pinto Balsemão/Expresso e com a equipa de programação (sediada na Escócia!); a miríade de relações comerciais estáveis que conseguiu estabelecer, cá dentro e pelo mundo fora, tornando a SDG numa verdadeira metanacional; a forma como preparou a sucessão para o Pedro, filho e "irmão", tão mimética foi a evolução; a determinação com que, após a morte súbita do filho, retomou a atividade, convocando João Henriques para o apoiar e dar continuidade, respeitando a diferença de personalidades, são exemplares. A comenda que o Presidente da República lhe quis atribuir, a título póstumo, faz justiça ao seu contributo.

Para além do empresário, quem teve o privilégio de privar com o Luís, não esquecerá a sua generosidade ímpar e a sua boa disposição permanente que faziam dele uma companhia única e resultavam em tertúlias memoráveis. Que saudades!

Alberto Castro, economista e professor universitário