Um longo caminho para o topo para quem quer rock "n" roll

A propósito do Dia Mundial da Propriedade Intelectual (PI), é inevitável pensar nas novidades e tendências na atualidade. A tecnologia é, cada vez mais, uma força motriz na sociedade, que toca praticamente todos os aspetos da nossa vida, de uma forma ou de outra. Juntamente com a inovação, são fatores de mudança. E os ecossistemas inovadores e criativos têm um papel fundamental, mas também muitos desafios: ou se adaptam ou ficam pelo caminho. Realidades como o metaverso, inteligência artificial, NFTs, entre muitas outras, são campeãs nos estímulos colocados em termos de proteção da propriedade intelectual.

Mas será que estamos a fazer tudo bem na nossa viagem pelo mundo da propriedade intelectual?

A verdade é que não estamos. Podíamos estar a fazer mais, melhor e diferente. A consciência sobre a importância estratégica da PI, nem sempre presente na fase de pré-criação, em que o pré-diagnóstico é vital, é um fator facilitador do sucesso, da inovação e da excelência.

É essencial assumir um compromisso estratégico para proteger desde o início criações e invenções, mapeá-las e otimizá-las, de forma a controlar, valorizar e proteger o nosso portfólio. A PI é mesmo vista atualmente como o driver do M&A e o foco dos investidores.

Os governos e reguladores têm vindo a lançar medidas que nos estimulam. Por exemplo, a iniciativa de lançamento das candidaturas ao Novo Fundo europeu de apoio às PME, lançado a 10 de janeiro de 2022, incentiva à proteção dos direitos de propriedade intelectual como forma de fazer "descolar" os negócios das empresas e é uma prova de que a propriedade intelectual soma e segue e marca presença nas agendas atuais.

Mais recentemente, a proposta de lei do orçamento do Estado para 2022, sobre o regime "Patent Box", prevê o benefício fiscal de dedução ao lucro tributável dos rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária de direitos de propriedade intelectual de 85% (atualmente, 50%), numa clara estratégia de incentivo à criação, licenciamento, exploração e transmissão de criações e inovação (patentes e direitos de autor sobre software). Este alívio de tributação desempenha um forte estímulo à fixação de investimentos que promovam a investigação e desenvolvimento em Portugal, sendo também um regime já difundido na Europa. Na verdade, de acordo com dados públicos, 14 dos 27 estados-membros da UE já têm regime de "Patent Box" em vigor (por exemplo, França, Hungria, Bélgica, Chipre, Espanha, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, entre outros), tendo países não europeus como Andorra e Suíça também implementado o regime. Mas a ser aprovada a proposta do OE, este regime fiscal aplicável vai passar a ser dos mais competitivos da Europa, dada a intenção de isentar de IRC 85% dos royalties e de quaisquer receitas provenientes da exploração de propriedade intelectual, incluindo a venda de software.

Aumento exponencial dos pedidos de proteção dá a Portugal recorde dos pedidos de patentes

Sem prejuízo do caminho que temos pela frente, no mês em que se celebra o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, têm sido divulgados dados estatísticos bastante animadores sobre a importância destes direitos no panorama atual, à escala global, demonstrativos de um investimento crescente em termos de inovação, empreendedorismo, investigação e desenvolvimento, em diversos setores de atividade e, ao mesmo tempo, de uma maior consciencialização sobre a importância de proteger as nossas criações.

Em 2021, os pedidos de patentes oriundos de Portugal junto do European Patent Office (EPO) cresceram 13,9%, sendo avançado como o crescimento mais forte na Europa, de entre os países com mais de 200 pedidos de patentes e mais de cinco vezes a taxa média da UE de 2,7%. Cinco dos 10 maiores requerentes de patentes portugueses são universidades ou institutos de investigação, como a Universidade do Minho, do Porto, o Politécnico de Leiria, a Universidade de Aveiro, sendo a startup Portuguesa Feedzai avançada como a entidade que liderou este ranking, com mais de 17 pedidos de patentes.

Os pedidos com origem em Portugal revelam que os pedidos de patentes feitos em 2021 em tecnologia triplicaram, incluindo os referentes a inovação nos cuidados de saúde e no setor dos transportes cresceram 114%. O EPO atreveu-se mesmo a divulgar que, depois de um ano de 2020 marcado pelo decréscimo no número de pedidos de registo de patentes, 2021 revelou-se um ano recorde para estes pedidos, com 188.600 pedidos provenientes de todo o mundo, o que reflete um aumento de 4,5% face a 2020.

Como diz a música da célebre banda australiana AC/DC: It's a long way to the top if you wanna rock 'n' roll.

Sónia Queiroz Vaz, advogada, sócia co-coordenadora da área de Propriedade Intelectual, Tecnologia, Media e Telecomunicações da Cuatrecasas