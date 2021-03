Um Manifesto de Confiança no Futuro

Nunca como agora foi tão importante dar sinais de confiança no futuro. A Iniciativa Marcas por Portugal, que partiu de um manifesto assinado por 21 pessoas que acreditam no potencial que a Marca do nosso país tem, é um exemplo dessa aposta que individual e coletivamente temos que fazer. Este Manifesto - abaixo transcrito - não pretende ser mais um simples documento que com o tempo acabe por cair no esquecimento. Pretende ser o ponto de partida de uma agenda em rede, em que se possa de forma clara e participada fazer da competência, do talento e do valor os verdadeiros fatores chave para o nosso país ganhar a baralha do futuro. Um processo que não se faz por decreto, mas assenta antes na mobilização de todos para um sentido de inovação aberta e inteligência coletiva que serão essenciais para criar impacto e escala no terreno.

Esta iniciativa deverá ser uma verdadeira plataforma inteligente de partilha de ideias e de soluções para um desígnio que com esta crise pandémica passou a ser central para o nosso futuro comum. O Manifesto destaca três pontos críticos para que este processo tenha efeitos estruturantes no futuro - aumentar o valor percebido dos produtos e serviços exportados (fora ou dentro de Portugal ), atrair cidadãos do mundo para virem estudar , trabalhar, viver e investir em Portugal e promover a transição de uma economia de produção para uma economia de marcas de valor acrescentado. Estes objetivos corporizam aquilo que deve ser uma aposta estruturada de subida da cadeia de valor da nossa economia e das suas principais fileiras e de reforço de um posicionamento estratégico da nossa economia e da nossa sociedade para um sentido de modernidade e futuro.

Manifesto Marcas por Portugal

UMA CARTA AO MEU PAÍS

A Marca do meu país expressa aquilo que somos: ibéricos da parte da mãe, atlânticos do pai e universais por dever de alma.

A nossa história, a nossa cultura, a nossa geografia e a nossa língua são os pilares da nossa identidade, sobre os quais precisamos de construir um futuro sustentável em termos sociais, económicos e ambientais, onde a marca Portugal valha mais para todos, sem deixar ninguém para trás.

A marca de um país não é apenas uma questão de passado ou de orgulho nacional, mas também de impacto na economia que, em Portugal, nos últimos 20 anos, teve um crescimento quase nulo. Apesar do caminho que temos feito, somos ainda uma Marca País que não traduz o nosso real valor, quando comparada com outras Marcas País de dimensão semelhante, como a Suíça, a Holanda, a Suécia e a Áustria.

Precisamos de mudar, de aumentar o valor percebido da Marca Portugal, com o objetivo de criar mais riqueza, que possa ser justamente distribuída ao longo de toda a geografia e cadeia produtiva. Só assim seremos capazes de crescer em harmonia, igualdade de género, inclusão e diversidade, contribuindo para a erradicação da pobreza em Portugal.

QUEREMOS FORTALECER A MARCA PORTUGAL PARA:

1 AUMENTAR O VALOR PERCEBIDO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS EXPORTADOS (fora ou dentro de Portugal).

2 ATRAIR CIDADÃOS DO MUNDO PARA VIREM ESTUDAR, TRABALHAR, VIVER E INVESTIR EM PORTUGAL.

3 PROMOVER A TRANSIÇÃO DE UMA ECONOMIA DE PRODUÇÃO PARA UMA ECONOMIA DE MARCAS DE VALOR ACRESCENTADO.

Para conseguirmos estes objetivos, temos de promover a afeição dos portugueses com a marca do seu país, assumindo a missão de valorizar Portugal em tudo o que fazemos.

O nosso contributo será feito através deste movimento: Marcas por Portugal unidas, pela marca de Portugal. Ver mais em marcasporportugal.pt

Queremos promover a osmose entre o que fomos, o que somos e o que queremos ser, em doses certas de realismo e criatividade. Para que a marca de Portugal seja mais valiosa para todos, temos de nos unir neste compromisso de uma década. Na sequência deste manifesto iremos convidar entidades públicas e privadas para apoiarem e participarem na organização desta iniciativa inovadora. Procuraremos mobilizar uma faixa eclética da sociedade portuguesa: empresários, gestores, decisores, académicos e especialistas, que em Portugal e na diáspora possam dar o seu contributo para esse objetivo que é de todos.

É TEMPO DE FAZER COM VERDADE E CONSEQUÊNCIA, POR TI, POR NÓS, MARCA PORTUGAL!

Março de 2021

Signatários:

António Rios Amorim Catarina Furtado Denise Quintela Guta Moura Guedes Isabel Furtado Isabel Jonet Jaime Quesado Luísa Lopes Luísa Rosas Luísa Schmidt Marta Leite Castro Nini Andrade Silva Nuno Fernandes Paulo Pereira da Silva Pedro Afonso Pedro Santa Clara Rita Nabeiro Rui Leão Martinho Tim Vieira Carlos Coelho Carlos Mendes Gonçalves