Um mês com dez anos

Nos últimos dez anos, o Brasil viu uma presidente eleita, Dilma Rousseff, ser derrubada num impeachment movido por um Congresso liderado pelo deputado Eduardo Cunha e patrocinado pelo vice-presidente Michel Temer.

Em paralelo, assistiu estarrecido à detenção dos donos dos poderes político e financeiro via Lava-Jato, uma operação jurídico-policial liderada por Sergio Moro e por uma task force de procuradores de Curitiba.

O alcance da operação foi tanto que os citados Cunha, por longos anos, e Temer, por uns dias, acabaram presos. Do trio de protagonistas do impeachment, afinal das contas, só sobrou de reputação ilibada a suposta prevaricadora, Dilma.

No país que, nesse período, organizou um Mundial de Futebol e uns Jogos Olímpicos, aconteceu ainda a detenção de Lula da Silva, o maior líder popular da América Latina contemporânea, por supostos crimes, ainda no contexto da Lava-Jato.

Com a centro-esquerda, o centro e a centro-direita dizimados pela operação, o caminho ficou livre para o primeiro político aventureiro que resgatasse o estafado discurso da "luta contra a corrupção". Além de aventureiro, esse político, Jair Bolsonaro, era também medíocre, radical, preguiçoso, cruel, cobarde e alucinado. Mas, mesmo assim, o até então incensado Moro decidiu embarcar na canoa furada como superministro da Justiça e da Segurança Pública.

O Brasil recuou décadas na luta contra a fome e na preservação do ambiente, na diplomacia e nos direitos humanos e ainda se tornou terreno fértil para a proliferação de covid-19. Moro, arrependido, saiu do governo mas acabaria, o próprio, soterrado pela Vaza Jato, operação jornalística que escancarou os atropelos da Lava-Jato e a desonestidade do juiz-político.

Não só por isso, mas também por isso, Lula saiu da cadeia, concorreu às eleições seguintes e ganhou-as, por um triz, a Bolsonaro, o primeiro presidente da história a falhar uma reeleição - e o primeiro, também, a não aceitar os resultados eleitorais, o que resultaria no meio infame, meio ridículo 8 de janeiro de 2023.

Impeachment, Lava-Jato, centro global do mundo do desporto, prisões em série, extrema-direita, ameaça patética de golpe de Estado e redenção de Lula dava um filme - na verdade, já deu vários, de todos os ângulos e muito bem explicados.

Mas o essencial do texto acima são as primeiras quatro palavras - "nos últimos dez anos". Foi há exatos dez anos, no "Junho de 2013", o conjunto de manifestações, inicialmente espontâneas e depois conduzidas, que levou milhões para as ruas durante a organização da Taça das Confederações em futebol, que o Brasil se viu sob o efeito dominó descrito.

Por causa de um protesto pelo aumento de alguns cêntimos de euro nos autocarros de São Paulo, jovens saíram para a rua a protestar não tanto contra os cêntimos em si, mas mais contra os serviços públicos ainda de terceiro mundo num país a gastar milhões em estádios de primeiro mundo para o Mundial do ano seguinte.

Os sinais da crise económica que viria, os primeiros ecos da Lava-Jato e o desgaste de 10 anos de governos do PT, que fizeram as classes mais carentes pularem degraus, mas as classes médias estagnarem, fizeram o resto.

Germe de tudo o que seguiu, "Junho de 2013" também já deu alguns filmes mas, por ser tão seminal, ainda não está muito bem explicado.

João Almeida Moreira, jornalista em São Paulo, Brasil