Um novo capítulo na saga brexit?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, de seu nome completo, acaba de se tornar primeiro-ministro do Reino Unido. É o culminar de uma carreira que começou no jornalismo, passou pela política local, com Johnson a desempenhar o cargo de mayor de Londres entre 2008 e 2016, e se afirmou quando este se assumiu como figura de proa na campanha que antecedeu o referendo de junho de 2016.

Com um perfil controverso e pouco gerador de consensos, o novo chefe do governo britânico é o exemplo típico da elite das terras de Sua Majestade. Oriundo de uma família socialmente privilegiada, estudou no exclusivo colégio de Eton e na Universidade de Oxford, onde obteve uma licenciatura em Estudos Clássicos. Iniciou, depois, uma carreira no mundo do jornalismo que o levou até Bruxelas, onde durante cinco anos foi correspondente do Daily Telegraph, conceituado jornal de linha conservadora. Neste período, Johnson ficou conhecido pelo tom cómico e exagerado, descrito por vezes até como pouco honesto, com que comentava o dia-a-dia da União Europeia. As suas crónicas terão contribuído para potenciar o ceticismo face ao projeto Europeu sentido por muitos cidadãos do Reino Unido.

Nessa medida, o facto de se ter alinhado com a campanha para o Reino Unido sair da União Europeia, aquando do referendo de 2016, não foi um ato espontâneo. Johnson manteve, ainda durante algum tempo, o tabu até finalmente anunciar o apoio à saída, passando, automaticamente, a ser uma das principais caras do vote leave. Vários analistas defendem que a sua decisão, mais do que motivada por uma forte convicção, foi, na verdade, fruto de uma estratégia para chegar ao poder.

O que se pode, então, esperar de um brexit com Boris Johnson ao leme? O novo primeiro-ministro britânico foi duro nas palavras sempre que tocou no tema durante a corrida para liderar o partido Conservador, tendo chegado mesmo a afirmar que, com ele à frente dos desígnios do Reino Unido, haverá brexit a 31 de outubro, aconteça o que acontecer – é do or die -, mostrando predisposição para uma saída radical e sem acordo. Este é um dos cenários possíveis, que acarretaria, no entanto, elevados custos políticos, já que a ala do partido Conservador que se opõe a uma solução drástica declarou que, não tendo outra escolha, se uniria ao partido Trabalhista num voto de confiança que tem o potencial de fazer cair o primeiro-ministro, conduzindo a eleições antecipadas. Nesta eventualidade, muito provavelmente, o brexit teria de ser adiado de novo.

Contudo, além de polémico, Boris Johnson tem também fama de ser pragmático. Não é, por isso, de todo implausível esperar que, uma vez instalado no poder, o seu discurso mude e, utilizando subterfúgios de linguagem, procure chegar a um acordo com a União Europeia, que passaria, muito possivelmente, por um novo adiamento da data de saída. Este cenário, que é menos provável que o anterior, originaria, certamente, um motim por parte da ala radical do seu partido, da qual fazem parte vários dos seus novos ministros, deixando-o igualmente vulnerável a um voto de confiança no parlamento, desencadeando eleições antecipadas e resultando novamente num adiamento do brexit.

Boris Johnson deu provas de sagacidade pela forma como chegou ao cargo que sempre ambicionou, mas o contexto com que se depara é muito complexo e não será fácil de gerir. O expectável é que, uma vez mais, o brexit venha a ser adiado e que tenhamos novas eleições no Reino Unido, que poderão ocorrer ainda antes do fim de 2019. Só um novo parlamento poderá desbloquear este impasse, já que, neste momento, não existe maioria suficiente de qualquer um dos lados, devido ao xadrez político que resulta da atual composição.

Quanto aos mercados, é pouco provável que reajam de uma forma significativa, até que uma decisão final seja apresentada, estando a incerteza que atualmente se vive já descontada do valor da libra. A moeda britânica tem oscilado entre um mínimo de $1.1985 e máximos de $1.3712, desde o referendo de junho de 2016. De momento, a cotação é de, aproximadamente, $1.24, bem dentro deste intervalo, e por aí se deverá manter – com altos e baixos, naturalmente, mas sem grandes desvios, até que o processo seja oficialmente encerrado. No caso de um brexit sem acordo, a cotação da libra deve cair para $1.10 ou ficar até em paridade com o dólar. Se for alcançado um acordo que mantenha a Grã-Bretanha perto da União, então pode-se esperar que a cotação da moeda britânica suba para valores próximos ou acima de $1.40. Porém, até haver claridade sobre o desfecho do processo, prevê-se que a libra continue próxima de valores semelhantes ao atual.

Ricardo Evangelista é analista sénior da ActivTrades