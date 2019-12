Um excedente orçamental como presente de Natal de Centeno

Entre os presentes de Natal de Mário Centeno vai estar um excedente orçamental de 0,2%, para 2020? O ministro das Finanças acredita que sim. Essa será a sua grande ambição para o próximo ano. Uma meta nunca vista na história da democracia.

Obter um excedente e esticar muito a despesa é incompatível, por isso há que ter alguma contenção, a começar pela atualização salarial mínima dos salários dos funcionários públicos que se fica pelos 0,3%, para desespero dos sindicatos. Ainda assim, a despesa salarial total deverá subir mais de 2% mas no total do produto interno bruto (PIB) cai para 10,7%, menos do que em 2019 e igual a 2018.

Esta é uma fatura pesada no Orçamento de Estado para 2020, que deverá ser entregue hoje na Assembleia da República e apresentado aos jornalistas. Aliás, a despesa com os funcionários do Estado é a segunda maior, já que a primeira é relativa a todas as prestações sociais.

Se os aumentos salariais pouco rendimento vão libertar, os portugueses – que trabalham no Estado mas também no privado -, esperavam que houvesse alguma compensação do lado da revisão dos escalões do IRS, mas desenganem-se! Nada disso está previsto, pelo menos até à hora em que escrevo esta crónica. Vamos continuar a pagar impostos altos e os mais penalizados são quem trabalha por conta de outrém.

Talvez ainda reste o consolo de ver alguns euros libertados através das eventuais mudanças no IVA da eletricidade, da redução gradual das taxas moderadoras nos centros de saúde e das deduções fiscais para jovens e para famílias com mais do que um filho. Mas sabe a pouco.

Ainda assim, finalmente é conhecida uma medida (ainda que pequena) que revela alguma preocupação com a taxa de natalidade em Portugal. Hoje, quando for apresentado o OE 2020, poderá ser conhecida uma dedução fiscal até 300 euros para famílias com mais do que um filho, a aplicar só até aos 3 anos de idade. Sejamos francos, algum casal de portugueses terá mais um filho por causa de dedução até uns míseros 300 euros? O envelhecimento da população portuguesa é um tema preocupante, mas os incentivos à natalidade são ainda ridículos.