A proposta de Orçamento do Estado para 2020 tem sido classificada como sendo de continuidade. É-o, de facto, na minha opinião, e essa é, precisamente, a principal crítica que tenho a fazer.

De facto, as principais rubricas orçamentais não alteram significativamente o seu peso na economia. As receitas dos impostos aumentam ao mesmo ritmo do que o PIB, assim como a despesa corrente primária. Prevê-se um aumento significativo do investimento público (18,1%) face ao executado em 2019, mas de apenas 1,4% face ao que tinha sido orçamentado para este ano.

O esforço de consolidação ficará a dever-se fundamentalmente a dois fatores: a menor despesa com os juros da dívida pública e ao crescimento do emprego e dos salários, que se refletirá em mais contribuições sociais e menores necessidades em termos de proteção social.

Sendo, assim, um Orçamento de continuidade, não responde ao que dele seria esperado: uma orientação mais favorável ao crescimento económico, que contribuísse para contrariar o impacto de uma conjuntura internacional desfavorável e para inverter o atual rumo de abrandamento económico em Portugal.

Apesar de algumas medidas positivas para as empresas, aquém do que seria necessário, este não é um Orçamento desenhado para favorecer o crescimento económico.

Com ele, Portugal continuará com a carga fiscal num máximo histórico, com uma tributação direta sobre as empresas que compara mal com a que incide sobre as empresas europeias nossas concorrentes e com o investimento público entre os mais baixos da União Europeia.

Se é verdade que Portugal está a crescer mais do que a média da área do euro, também é certo que esse crescimento compara mal com o de muitos dos seus membros e é insatisfatório face às aspirações dos portugueses. Se é certo que, em Portugal, o investimento e as exportações estão a crescer acima da área do euro, também é verdade que ainda estamos a investir e a exportar menos do que a área do euro: respetivamente 17,6% e 43,5% do PIB contra 20,8% e 48,0%.

No entanto, o estímulo ao investimento, às exportações e ao crescimento económico não figuram entre os quatro grandes pilares referidos na sua apresentação: continuar a consolidação orçamental, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, combater a pobreza e responder ao desafio demográfico.

São, sem dúvida, objetivos consensuais e meritórios, mas não podemos esquecer que só com crescimento económico e empresas fortes poderemos ter finanças públicas sustentáveis e um Estado social forte.