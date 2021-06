Um país com a cabeça no cepo

O governo gastou quase 90 milhões de euros num único mês, maio, para segurar empregos no país. É, ainda assim, praticamente metade do que despendera no mês anterior. Infelizmente, nem o valor é indicativo de que todos os que precisam estão a ser apoiados, e a tempo de os salvar, nem a sua redução de um mês para o outro traduz uma melhoria na economia. Pelo contrário.

O arranque do desconfinamento trouxe alguma esperança, ânimo e otimismo num momento em que muitos apoios - que, sejamos claros, por burocracia, desconhecimento, exigência de critério ou parco valor global - já terminaram ou estão ao alcance de uma muito pequena minoria. Mas foi sol de pouca dura. Entre o encerramento da via verde para Londres e os passos atrás na reabertura, planear é uma impossibilidade, calcular riscos um exercício de ficção, acreditar um auto de fé.

Num país que vive sobretudo de turismo, restauração e hotelaria falam num "impacto brutal" do recuo em Lisboa, Albufeira e Sesimbra, com o resto do território em suspenso, à espera eternamente. Num país cujas empresas lutam há ano e meio para sobreviver e manter empregos, os patrões deixam cair os ombros perante a "asfixia" que as novas medidas trazem aos negócios e a Portugal. Com o fim das moratórias à vista e as perspetivas de recuperação empurradas cada vez mais para diante, sucessivamente atrasadas relativamente ao resto da Europa, as nuvens tornam-se mais negras e pesadas.

Não entender que estamos no caminho para o abismo, a passos largos, se não mudarmos de rumo já, é uma sentença de morte passada a Portugal.