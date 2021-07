Não, não vou fazer o leitor esperar pelo fim deste artigo para saber a minha opinião relativamente à pergunta que coloquei no título. Transmito-a desde já: sinceramente, acho que Portugal não é nada um país de incompetentes. Tem muita gente qualificada e, mais do que isso, gente com talento.

O problema é que somos demasiado complacentes com a incompetência - incompetência que existe cá assim como em qualquer outro país. Veja-se o que se passa com o coordenador da task force para a vacinação a quem os órgãos de comunicação social concederam recentemente sobejo espaço na forma de entrevistas para que os portugueses pudessem conhecer melhor quem é Henrique de Gouveia e Melo.

Sei que a tarefa que tem pela frente não é fácil. Mas também sei que dificilmente se poderá afirmar que o processo de vacinação está a ser um êxito. O melhor que se pode dizer é que está a ser bem feito.

E porquê então tanta admiração por quem o está a dirigir? Porque o Vice-Almirante reúne um conjunto de características que são essenciais para o desafio (reforço que nada fácil) que tem pela frente: planeia o que deve ser planeado, organiza o que deve ser organizado, decide o que deve ser decidido, faz o que deve ser feito e diz o que deve ser dito - e, neste aspeto particular, sabe estar calado quando nada deve ser dito.

Alguém assim não é um herói - é simplesmente competente. A questão é que não estamos habituados a ter gente competente em lugares-chave como este. Aceitamos com demasiada facilidade os incompetentes, aqueles que não planeiam o que deve ser planeado, os que não organizam o que deve ser organizado, os que não decidem o que deve ser decidido e os que não fazem o que deve ser feito. E, em especial, os que falam sem saber o que dizem e não dizem o que deve ser dito. É por isso que a frase "sou impiedoso com os malandros" que Gouveia e Melo proferiu se tornou viral: porque não estamos habituados a que alguém fale assim.

O nosso grande problema não é falta de gente competente. O nosso grande problema é ter demasiada gente incompetente em lugares onde isso nunca deveria ocorrer. Mas aí a culpa não é dos incompetentes - é nossa, de todos os Portugueses, que, ao aceitarmos a incompetência com demasiada facilidade, não somos "impiedosos com os malandros".

Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense