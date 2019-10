Um país do oito ao oitenta

Que país é este que tem catenárias da linha de comboio de Cascais a cair quase todos os dias e, ao mesmo tempo, é referência internacional em smart cities e mobilidade? É um país ainda a duas velocidades, que procura reencontrar-se após um doloroso resgate financeiro, seguido de um crescimento assente sobretudo no turismo e no consumo interno. É um país que quer dar saltos de desenvolvimento, mas que ainda está preso a velhos paradigmas em vários setores de atividade, no privado e no público.

As assimetrias do país ficaram à vista nos muitos debates realizados no Portugal Mobi Summit, quinta e sexta-feira. Uma iniciativa dedicada à mobilidade inteligente, que pretende contribuir para o combate às chamadas “cidades estúpidas”, ou seja, que em nada beneficiam o nosso futuro no planeta Terra.

Felizmente não foram as assimetrias que dominaram as exposições dos mais de 90 oradores e mesas-redondas. Foi, sim, a inovação em mobilidade, em conectividade, em eletrificação e automação. Estes temas sobressaíram nos debates no Portugal Mobi Summit, uma iniciativa do Global Media Group que toma forma através das suas marcas Dinheiro Vivo, DN, Jornal de Notícias, Motor 24 e TSF.

Conhecer o que de melhor está a ser feito, inclusive em Portugal, deve orgulhar-nos a todos. Poucos saberão, talvez, que o primeiro autocarro a hidrogénio que circulará na Europa está a ser desenvolvido em Portugal. Poucos anteciparão que, em anos muito próximos, venhamos a assistir ao nascimento de soluções integradas de mobilidade como serviço em Portugal e na Europa.

Porém, inovações como estas fazem metade do trabalho que é preciso em termos de mobilidade e descarbonização do planeta. Não fazem tudo. Enquanto não mudarmos os nossos comportamentos, sobretudo de deslocação e de consumo, de pouco servirá usar toda a tecnologia.

Um exemplo simples do nosso dia-a-dia: uma manga ou uma papaia percorre milhares de quilómetros até chegar ao nosso prato. Quando pensamos nela, logo imaginamos quão suculenta e doce será, mas com raras exceções não nos ocorre perguntar qual o tamanho da pegada carbónica deste nosso ato de consumo.

“O Diabo está nos pequenos detalhes”, como brincou, no Portugal Mobi Summit, José Mendes, até agora secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade – e a partir de hoje secretário de Estado do Planeamento, uma vez que toma posse neste sábado o novo governo liderado pelo primeiro-ministro António Costa.