Um país em maus lençóis

Passou já um mês desde que a Reserva Federal Americana (Fed) decidiu subir os juros, o primeiro aumento desde 2018. Apesar de os efeitos da pandemia - que se esbateram muito mais depressa do que na Europa, dado o formato dos apoios, dinheiro injetado diretamente nos bolsos de famílias e empresas - ainda não terem passado por completo. Apesar de também na América do Norte se estar a sentir os efeitos das crises de matérias-primas e logística. Apesar de não ter ficado de todo imune às consequências da guerra na Ucrânia nos preços da energia, a Fed foi rápida em inverter o rumo da política monetária norte-americana para combater a inflação a disparar.

Mais assistencialista do que nunca, na sequência dos alertas e das necessidades tornadas óbvias primeiro na resposta à covid e aos efeitos das medidas de combate à pandemia e depois no embate da guerra numa Europa altamente dependente a nível energético, que fez disparar os preços do gás, dos combustíveis e da eletricidade - e com eles todos os custos de produção e consumo - a UE tem-se deixado ficar para trás. Lagarde chegou mesmo a dizer que não era a hora de mexer nos juros, que decisões sobre os programas de assistência do BCE podiam ser adiados, tentando tranquilizar os mercados para um machado a cair com ainda mais força sobre as economias.

Agora, acabou-se. Com os preços todos a disparar e sem que os rendimentos a acompanhem na maioria dos países da União, a ameaça de inflação - ou pior, estagflação - Christine Lagarde já aponta subidas de juros para breve, ainda neste ano. No terceiro trimestre, diz a presidente do Banco Central Europeu terminará o programa de compra de ativos - "mas cedo". O que significa que os juros virão não muito depois de setembro, logo a seguir a um verão que ainda não sabemos como vai correr, entre preços a disparar, menor margem para gastar dinheiro em férias e ainda a covid a ameaçar alguns dos mais importantes países emissores de turistas.

Portugal, que numa década de cortes, ajustes e sacrifícios não conseguiu mudar o lugar de 12.º país mais endividado do mundo, relativamente à riqueza que produz - sem cumprir as reformas estruturais há muito diagnosticadas como urgentes, sem apostar a sério na produtividade e na capacidade de atrair investimento, o crescimento tem sido miserável, mesmo sem crises a justificá-lo -, está em maus lençóis.

Sem o apoio do BCE e o olhar benevolente de Bruxelas, os juros da dívida vão começar a subir logo que o banco central liberte a rede que tem amparado a zona euro. Com efeitos no bolo de endividamento do Estado e nos créditos que famílias e empresas foram acumulando nos bancos. A capacidade de enfrentar compromissos mais agressivos ditará provavelmente novas manchas no rating... e em consequência mais subidas nos juros para Portugal, que continua exatamente com os mesmos problemas que tinha quando teve de chamar a troika para se salvar - e tem hoje muito menos coisas para vender