Um sistema de depósito robusto, acessível e exequível

Após dois anos a viver as contingências e a imprevisibilidade resultantes da pandemia, o esperado regresso a alguma normalidade trazia consigo diversos desafios de âmbito económico e social, que, no entanto, ficam agora mais ameaçados com a guerra na Ucrânia.

Mas, o retomar de uma agenda para a sustentabilidade, colocada para segundo plano durante a resposta à Covid-19, continua a ser um dos desafios incontornáveis do nosso país e que exige um amplo envolvimento dos decisores políticos, dos agentes económicos e dos consumidores. Todos, sem exceção, têm nas suas mãos a chave para Portugal conseguir cumprir com as ambiciosas metas ambientais a que se propôs chegar.

Desde sempre os portugueses têm revelado uma assinalável adesão a boas práticas quotidianas que trazem ganhos para o ambiente e para o bem-estar da comunidade. O mais recente exemplo é a nova fase de implementação das iniciativas "Quando do Velho se Faz Novo" e "Bebidas+Circulares", promovidas pelo consórcio formado pela Associação Águas Minerais e de Nascente de Portugal (APIAM), Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB).

Até final de junho de 2022, os consumidores podem participar nestes projetos, preparando-se para a implementação do futuro sistema de depósito de embalagens de bebidas. Os números da primeira fase deste projeto não deixam dúvidas: já foi possível encaminhar para reciclagem mais de 500 toneladas de material, dando origem a material reciclado de elevada qualidade destinado à produção de novas garrafas de bebidas.

Estes projetos demonstram que é possível promover a sustentabilidade ambiental, incentivar uma economia mais circular e veicular e promover comportamentos ambientalmente responsáveis. É por isso que está a decorrer uma nova fase de desenvolvimento destes projetos assente num sistema de pontos. Agora, cada garrafa ou lata vale um ponto e quantas mais embalagens forem devolvidas nas máquinas, mais pontos serão acumulados pelos utilizadores numa plataforma online, que poderão ser trocados por prémios que têm na sua base comportamentos sustentáveis, protegendo o ambiente.

Até ao momento já foi possível colher algumas conclusões a ter em conta para experiências futuras. Saber comunicar com os consumidores e envolvê-los no processo é um passo fundamental. Não é possível assentar este sistema de depósito apenas numa lógica de autoconsciência cívica e ambiental. A existência de um sistema que permita o reembolso ao consumidor de um valor de depósito pago no momento da compra destas embalagens tem um papel essencial na adesão dos consumidores e no atingimento das metas de reciclagem de embalagens de bebidas e de incorporação de material em novas embalagens. A experiência de utilização das máquinas pelo consumidor, a conveniência dos locais onde serão instaladas e a existência de regras claras sobre o âmbito do sistema e a interação com os diferentes interlocutores são também aspetos determinantes para o sucesso ou insucesso do futuro sistema de depósito que terão de estar na mente do legislador, sob pena de a iniciativa ficar aquém dos objetivos delineados.

Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, é incomportável mantermos uma economia linear, dependente de matérias-primas virgens que são recursos finitos. É urgente promover estratégias de circularidade dos materiais, em que um resíduo é encarado como um recurso ao transformar-se em matéria-prima numa lógica de "up-cycling", permitindo fechar o ciclo para a produção de novas embalagens de bebidas sem descurar os necessários padrões de qualidade e segurança alimentar.

Mesmo com a incerteza provocada por uma guerra incompreensível e lamentável, é este o momento certo para olhar para as experiências bem-sucedidas, para ouvir quem está no terreno a operacionalizar estes projetos e a receber o feedback diário dos consumidores. É uma oportunidade que não deve ser desperdiçada para ter um sistema robusto, acessível e exequível para todos, da indústria e distribuição até aos consumidores e a toda a fileira associada à economia circular. Não se pode voltar atrás.

Francisco Furtado Mendonça, Secretário-Geral APIAM/PROBEB e Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da APED