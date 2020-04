Um teste crucial para a Europa

Garantir que o maior número possível de empresas sobrevive às dificuldades atuais e mantém a sua capacidade para impulsionar a recuperação quando as restrições forem levantadas: este foi o objetivo que, há cerca de um mês, enunciei. Este é o objetivo em que continuo a insistir.

Porque é preciso evitar, tanto quanto possível, danos irreversíveis no potencial produtivo do tecido económico.

Porque a melhor forma de evitar uma subida em flecha do desemprego é salvar as empresas neste período, mais ou menos longo, mas previsivelmente limitado.

Porque, mesmo do ponto de vista da sustentabilidade das finanças públicas, é preferível fazer, agora, um esforço drástico, mas limitado no tempo, do que sofrer, durante anos, as consequências de mais despesa, com desemprego elevado, e menos receita fiscal, dada a degradação da base tributária.

É certo que isto exige muito em termos orçamentais.

Este esforço está a ser feito um pouco por toda a Europa. Curiosamente, o país que está a responder à crise com uma maior intensidade de apoios, quer em termos orçamentais quer através de políticas de crédito, é a Alemanha.

Christine Lagarde quantificou este esforço em 1,5 biliões de euros, na área do euro (mais de 12% do PIB). Na sua perspetiva, só um pacote de estímulos desta dimensão será capaz de dar uma resposta adequada a esta crise. Em Portugal, o esforço orçamental ainda está muito longe desta ordem de valores.

Não tenho dúvida de que a dívida pública portuguesa, tal como a de todos os países europeus, vai aumentar significativamente.

Com o seu compromisso de compra de ativos no valor de 7,3% do PIB da zona do euro, até ao final do ano, o Banco Central Europeu está a conseguir que os mercados absorvam mais dívida pública, a taxas de juro a um nível razoável. Portugal já emitiu, no dia 1, cinco mil milhões em dívida a sete anos, a 0,7%.

Mas não basta esta atuação isolada do BCE para garantir que os países europeus – e particularmente os mais vulneráveis, como Portugal – podem responder a esta crise com força suficiente. É preciso que os Estados se apoiem reciprocamente, partilhando riscos, não deixando margem para que os mercados tomem como alvo os elos mais fracos. É unicamente isso que se exige. Não que os mais ricos paguem a conta dos mais pobres, nem que o norte suporte os custos do sul.

A solução mais adequada seria a emissão conjunta de dívida – os chamados coronabonds. Se não for esta, que seja outra, com outra configuração. O essencial é que a área do euro se dote de um instrumento comum, que mobilize o financiamento necessário para responder às necessidades dos Estados membros, permitindo, como o defendeu Christine Lagarde, que a resposta orçamental a esta crise tenha a força suficiente em todos os países da área do euro.

É isto que está em causa na reunião do Eurogrupo, cujo resultado ainda é desconhecido no momento em que escrevo estas linhas.

Não é admissível que a resposta europeia seja “cada um por si”.

Espero que os líderes europeus saibam estar à altura das suas responsabilidades, vencer bloqueios, construir soluções e mostrar que, confrontada com um inimigo comum, a Europa é capaz de agir conjuntamente para defender eficazmente o interesse de todos.