Um voto para 2023: Paz na Ucrânia

Em fevereiro de 2022 a Rússia invadiu a Ucrânia no âmbito de um conflito, que se arrastava há anos, entre a Rússia e os Estados Unidos pelo controlo político, económico e militar da Ucrânia. Essa escalada para o confronto militar direto tem vindo a devastar a Ucrânia, a destruir toda a sua infraestrutura energética e de transportes, a dizimar milhares de vidas ucranianas, a destruir o país.

A guerra prossegue, cada vez mais mortífera, sem que nenhum dos lados, Estados Unidos ou Rússia, deem mostras de querer negociar e chegar a um acordo que possa ser aceitável pelas duas partes.

As autoridades ucranianas, totalmente dependentes dos Estados Unidos, tem declarado lutar pela liberdade, mas a verdade é que proibiram os partidos políticos, suspenderam os direitos laborais da maioria dos trabalhadores, aprovaram o despedimento sem justa causa e sem indemnização, implementaram um recrutamento forçado e, agora, aproveitam o caos instalado para privatizar as centenas de empresas públicas e as propriedades do Estado (aqui). Chegam também cada vez mais notícias sobre os crimes de guerra ucranianos (aqui). Se isto é a liberdade ... Não que a Rússia seja muito mais liberal ou esteja isenta de crimes de guerra que não está. O ponto aqui é que a Ucrânia está muito longe de ser minimamente uma democracia, não uma comparação sobre qual é pior no desrespeito dos direitos humanos.

Para suster a guerra as autoridades ucranianas endividaram-se para além de todos os limites, hipotecando o futuro. A população está a diminuir rapidamente e estima-se que no final da guerra a Ucrânia tenha uma população de 30 milhões de pessoas (menos que a Espanha, um país muito menor). O futuro da Ucrânia passa sempre por ser um país tutelado. Ou por americanos ou por russos ou pelos dois. A sua pouca independência foi-se e nada resta.

As sanções decretadas pelos americanos, mas não seguidas por grande parte do mundo (Chia, Índia, grande parte da África e da América latina), estão a levar a Europa para uma crise profunda que se vai estender durante muitos anos. Privada da energia russa barata, que agora flui para a Ásia, a Europa torna-se menos competitiva recorrendo à energia americana mais cara. Torna-se mesmo menos atrativa para as suas próprias empresas que terão tendência, como já se verifica, de deslocalizar para geografias em que a energia seja mais barata (como os Estados Unidos). A crise energética dos anos 70 levou mais de uma década a ser debelada na Europa, a atual vai ter pelo menos a mesma duração - um ano já quase passado e o tempo continua a contar.

A quem mais interessa o fim desta guerra? Ao povo ucraniano. Um povo mártir, a sofrer por alinhamentos extremistas a uma ou outra das potências em confronto. Mas também a todos os europeus que não querem ver o seu nível de vida recuar. Nós, portugueses, estamos cada vez mais próximos dos padrões de vida latino-americanos. Esta guerra não é do nosso interesse.

Com armamento cada vez mais sofisticado a ser-lhes entregue pelos americanos vai-se elevando o grau de violência, destruição e morte, sem que se alterem as posições no terreno. A opção nuclear pode estar em breve em cima da mesa, o que seria um desastre ainda maior. Nesse cenário a NATO dificilmente estaria de fora e catástrofe nuclear não se confinaria à Ucrânia.

Deixo então o meu voto de final de ano: que a Paz regresse à Ucrânia, que os Estados Unidos e a Rússia cheguem a acordo e deixem o povo ucraniano reconstruir o seu país em sossego. Um acordo que permita salvaguardar os interesses de ambas potências e que possa ser duradoiro. Não é pedir demais, apenas o mínimo para que a nossa vida possa prosseguir sem essa espada sobre as nossas cabeças. Nesta quadra, e sempre, promovamos a Paz e não a Guerra.