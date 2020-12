Uma almofada com nome de formação

A formação voltou a ser uma palavra da moda e na agenda das empresas e dos executivos. Desde os tempos áureos dos fundos europeus, nos anos 90, que a formação não era falada em tantas notícias e citada em tantas entrevistas. Regressa agora ao palco pela mão da crise. Com o desemprego em alta desde março, por causa da pandemia de covid-19, a formação é agora uma arma na garantia de ocupação e de rendimento, mas não nos iludamos: não é emprego real, efetivo, produtivo no imediato. É formação.

Ao longo da vida, as competências têm e devem ser aprimoradas, recapacitadas, atualizadas e esta pode ser uma ferramenta poderosa para atravessar os tempos conturbados de crise. As empresas, em alguns setores, estão a aproveitar estes tempos de pouca atividade para formar os trabalhadores e seguirão ainda mais esta tendência nos próximos meses à medida que os incentivos públicos forem sendo libertados para apoiar este esforço dos players privados. Vantagem desta aposta: segura o emprego e não se perde o talento, nem se deixa que este se desatualize ou que ganhe mofo.

No caso dos desempregados propriamente ditos, os níveis de formação não atingiam os máximos atuais desde há cerca de quatro anos. Em novembro, eram já mais de 108 mil os desempregados a frequentar formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Cresceram pelo terceiro mês consecutivo, atenuando os números do desemprego. É preciso recuar no calendário até janeiro de 2017 para encontrar mais desempregados em formação: eram, à época, mais de 109 mil indivíduos.

A boa notícia é que estes trabalhadores estão ocupados e a preparar-se para o futuro, que se espera de retoma... ainda que sem data anunciada. A outra boa notícia é que, no último mês, o desemprego registado pelo IEFP voltou a cair, em 1,3% face a outubro, com o número de desempregados registados a ficar abaixo dos 400 mil, pela primeira vez desde abril. Dados da última quinta-feira registaram 398 287 desempregados inscritos e disponíveis para o emprego. Para esta descida, contribuiu um recuo ligeiro de 6% nos novos inscritos ao longo do mês - menos 3281 do que em outubro - mas também, e sobretudo, um novo salto nos formandos do IEFP.

Comparando com outubro, o número de ocupados em formação - que, como tal, não contam para a estatística como desempregados - subiu 16%. Já em outubro, este universo levava um crescimento mensal de 14%. E foi no mês anterior (setembro) que os números da formação começaram a recuperar, com uma subida de 1,5%.

Trata-se de formação, não de emprego efetivo, sublinho. Seja como for, em tempo de guerra não se limpam armas. Nestes tempos, que não são de paz, dar uma perspetiva aos trabalhadores portugueses e uma chama de esperança em época de Natal é um sinal importante.

Boas festas e muita resiliência no sapatinho!

