Uma carta ao Pai Natal e um balão de oxigénio

A economia já escreveu uma carta ao menino Jesus e outra ao Pai Natal. Mais ajudas, precisam-se! Salvar postos de trabalho e evitar o fecho abrupto de milhares de empresas ainda antes de fechar mais um ano fiscal é determinante para evitar o um "exército de desempregados" (expressão de António Costa Silva, consultor do governo e autor do documento que elencar um plano de recuperação para o país) e outros desequilíbrios sociais. Setores como a restauração e a hotelaria vão viver, muito provavelmente, o Natal mais amargo das suas existências.

De olhos pontos no correio, enquanto aguardam resposta à carta, os empresários estão também colados aos ecrãs de televisão, sobretudo às quintas-feiras, dia habitual da conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, e sempre que fala o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital. É a Pedro Siza Vieira que, tantas vezes, escrevem com pedidos de ajudas e apoios, alguns deles a fundo perdido em vez de empréstimos que dificilmente algum dia irão conseguir pagar...

Esta quinta-feira o ministro anunciou um novo pacote de apoios às empresas e serenou alguns players, ainda que, perante tamanho apagão, o muito por vezes pareça pouco. Neste novo pacote destacam-se não só as medidas que reforçam o apoio aos custos salariais, mas também o que suportam despesas fixas não salariais. Falo, por exemplo, das rendas. O o governo anunciou que vai pagar até metade das rendas das empresas em dificuldades, com critérios distintos para quem regista quebras entre 25% a 40% e quebras na faturação acima de 40%.

O pagamento será feito em duas tranches, ainda no primeiro semestre de 2021. A medida responde a situações críticas como a dos restaurantes, que tantas vezes ocupam espaços nobres no coração das cidades e onde o preço por metro quadrado disparou ao longo dos últimos anos. Esta é uma das medidas que prolonga um apoio progressivo à retoma, que tem atenção às necessidades de vários setores.

O pacote total anunciado, que inclui o apoio ao fundo de tesouraria e as novas linhas de crédito, totaliza 7,2 mil milhões de euros, dos quais 1,4 mil milhões serão a fundo perdido, a pagar durante o primeiro semestre. Mais um "balão de oxigénio" à economia, disse.

Para o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital as empresas devem começar já preparar-se para o regresso do turismo a partir da Páscoa, porém, sem que a vacina chegue a Portugal, parece-me uma perspetiva um pouco otimista.... E por fim, afirmou acreditar que a recuperação económica do país aconteça em 2021, previsão que dificilmente se confirmará se tivermos em conta as declarações do Banco Central Europeu (BCE), que acaba de declarar que a crise vai levar dois anos a resolver, só acabando em março de 2022, na melhor das hipóteses.