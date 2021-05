Uma Champions para a mesa do canto

Thomas Tuchel, o primeiro treinador a chegar a duas finais da Liga dos Campeões seguidas por dois clubes diferentes, era barman há cerca de 20 anos

Agora que Portugal desconfina e pode ir a bares novamente, olhe com mais atenção para o barman: pode estar ali um futuro treinador milionário de futebol.

Muitos clientes do final dos anos 90 de um bar de Ulm, a cidade onde nasceu Albert Einstein, talvez nunca tenham sabido que quem lhes servia a gelada Weiss Bier seria o único técnico até hoje a chegar a duas finais da Liga dos Campeões por dois clubes diferentes em dois anos seguidos.

Sim, depois de uma carreira anónima como defesa, no Augsburg, em cuja equipa principal nem chegou a jogar, no Stuttgart Kickers, da segunda divisão, e no Ulm, da terceira, o alemão Thomas Tuchel teve de se reformar, na viragem do milénio, por causa de uma lesão.

Como achou que jamais sobreviveria do futebol, decidiu tirar um curso de gestão de empresas, pago com as gorjetas do tal bar. Mas a amizade que o ligava ao seu último treinador, Ralf Rangnick, o guru da nova geração de técnicos alemães que se transferira, entretanto, do Ulm para o Stuttgart, possibilitou-lhe um teste como líder dos sub-14 deste último.

Quatro anos depois era adjunto dos sub-19, no ano seguinte o treinador principal da equipa da mesma categoria do Augsburg e, depois, do Mainz, onde ganhou a Bundesliga júnior.

E em 2009, menos de dez anos depois de servir em bares, estava na Bundesliga propriamente dita, a treinar a equipa principal do clube.

Seguiu-se o prestigiado Borussia Dortmund e a primeira experiência fora da Alemanha, no Paris Saint-Germain, onde levou a milionária equipa francesa à primeira final de uma Champions da sua história, em Lisboa, no ano passado.

Nem a surpreendente saída da capital francesa, em conflito com a administração do PSG, e chegada à capital inglesa, sede do Chelsea, diminuiu a sua veia vencedora: os blues eliminaram nada menos do que o Real Madrid e estão na final da mais importante prova europeia de clubes, conduzidos por Tuchel, que volta ao grande palco menos de um ano depois.

"Sai uma final da Champions para a mesa do canto", deve pensar o nosso ex-barman.