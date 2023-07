Uma cultura anti-empreendorismo

Sobre a localização do Aeroporto de Lisboa, o ministro João Galamba disse duas coisas: que é baixa a probabilidade de se localizar em Santarém e que, sendo um projeto liderado por capitais privados, "é de desconfiar".

Se a primeira observação não passa de mais um desacerto de um ministro, quando se encontra a funcionar uma Comissão Independente para a localização do novo aeroporto, a segunda é mais séria, por explicitar uma profunda aversão ideológica à iniciativa privada. Projeto privado, "é de desconfiar".

Aliás, a aversão à iniciativa privada tem sido pedra de toque do governo socialista. Na geringonça, nacionalizou a TAP com os efeitos conhecidos, acabou com as PPP na saúde, reverteu a concessão dos transportes públicos do Porto, Metro e STCP, pagando alguns milhões de euros, tudo a proveito da ideologia e ónus dos cidadãos. E lançou impostos extraordinários sobre os lucros de empresas de energia, de distribuição alimentar e banca, alguns eufemisticamente denominados adicional à taxa de solidariedade para disfarçar. Nem curou de saber se esses lucros remuneram minimamente o capital investido, condição de um desenvolvimento normal da atividade.

Por outro lado, figuras gradas do partido do governo não perdem oportunidade de ferir empresários e gestores, invocando a sua falta de formação. O atual presidente do Parlamento considerou mesmo que um dos principais problemas das empresas portuguesas é "a fraquíssima qualidade da sua gestão" e que se pode "esperar sentado" se se supõe que o atual tecido industrial português "é capaz, por si só, de perceber a vantagem em trazer inovação para o seu seio".

Uma ironia, porque é da sua atividade que direta ou indiretamente o Estado arrecada meios cada ano mais acrescidos, enquanto os serviços públicos se deterioram ao ritmo do que mais vão recebendo. E uma provocação, porque ninguém melhor que os empresários sabe os benefícios da inovação, e também ninguém melhor do que eles sabe que a excessiva fiscalidade impede reorganização empresarial, investigação tecnológica, produtividade e competitividade.

No fundo, o governo tem sido bem representante de uma cultura anti-empreendorismo e de anatematização do lucro, a cultura que vê no Estado a solução dos problemas e o agente de progresso. Com as consequências à vista!



Economista