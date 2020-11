Uma emergência prolongada

A pandemia não dá tréguas. Dedico as primeiras linhas deste editorial a apelar à consciência de cada um para que a prevenção e os cuidados sanitários, individuais e coletivos, ajudem a achatar a curva crescente de contágios e de mortos em Portugal. Sem isso, não há confiança económica que recupere e o produto interno bruto do país vai continuar a definhar.

Os trabalhadores e as empresas acusam cansaço no que toca às medidas restritivas, mas pelos dados e pelos factos que conhecemos - e factos são factos - ainda não é hora de baixar os braços. O decreto presidencial para um novo Estado de Emergência passou ontem no Parlamento e António Costa já admitiu que este estado, em que voltamos a viver agora, pode "no limite" ir até ao final da pandemia.

Resistir, inovar, reinventar e lutar pelos postos de trabalho é uma missão de todos.

Dinheiro Vivo estreia podcasts



Um pequeno passo tecnológico, um grande passo para o site Dinheiro Vivo e para o reforço da estratégia digital do Global Media Group /GMG). A estreia de podcasts de economia no site Dinheiro Vivo, esta semana, traduz a aposta da marca de informação e do grupo em novos formatos e plataformas, com inovação e pertinência jornalística.

À concretização dos podcasts - disponíveis no site, iTunes e Spotify -, antecede um trabalho das equipas das áreas digital e tecnológica do GMG, a quem agradeço, e da equipa editorial e multimédia da redação. Esperamos que o entusiasmo com que inauguramos este formato passe para a experiência do leitor e ouvinte. Além dos podcasts, o Dinheiro Vivo estreou um novo site em meados de outubro. Siga-nos aqui.