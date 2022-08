Uma energia sem limites

Mais um marco na nossa história em Portugal! Foi com grande exultação que lançamos, no passado mês de julho, eletricidade 100% renovável e gás natural para os nossos clientes domésticos. O prelúdio para reforçarmos o desiderato de sermos o principal fornecedor de multienergias da Península Ibérica e estarmos presentes em todos os momentos daqueles que confiam na nossa Energia.

Na altura de granjear este momento, passou-me pela cabeça todas as etapas e estágios do nosso roteiro energético, como começamos, as várias barreiras que tivemos que debelar, os desafios que tivemos de superar e as oportunidades que soubemos abraçar, com a audácia de fazer diferente, de fazer melhor.

Procuramos uma oportunidade para reforçar a confiança - palavra e valor que nos é tudo menos anódino - que os nossos Clientes depositam em nós, não um voto cego, até porque temos todo um legado e história que preconiza a nossa capacidade de colocar o cliente bem no centro de toda a estratégia, com o arrojo que nos caracteriza e a proximidade que é sobejamente reconhecida.

Quando em 2019 anunciamos o desígnio de neutralidade carbónica até 2050, sendo a primeira empresa do setor a assumir tal objetivo, tínhamos bem presente a responsabilidade, o compromisso que estabelecemos não apenas com as gerações vindouras, mas também com todos aqueles que dependem da nossa atividade nos dias de hoje, pois acreditamos que a transição energética deverá ser gradual, inclusiva, sem deixar ninguém para trás.

A segurança energética e a transição energética, este binómio indispensável para a persecução da descarbonização da economia, tem-nos indagado no desenvolvimento de novas tecnologias, por forma a impulsionar novas fontes de energia, ao mesmo tempo que garantimos o bem-estar da sociedade.

Estamos a trilhar o nosso caminho, sabemos onde estamos, para onde vamos, mas, mais importante, de onde viemos e que estamos presentes em toda a cadeia de valor. Esta capacidade de autorreflexão, ancorada na inovação e numa comunicação assertiva é a chave para nos mantermos fiéis ao princípio de melhoria contínua, que gravita em tudo o que fazemos e serve de inspiração para rasgarmos ideias pré-concebidas, por vezes autoimpostas, que são a antítese do progresso.

Sim, podem contar com a Repsol. Podem contar com a nossa determinação de sermos um player relevante em toda a cadeia de valor que estamos presentes, e responder com toda a tenacidade às necessidades energéticas dos nossos Clientes. Dia após dia, inventamos o futuro, e contamos com todos e com cada um para impelir esta Energia sem limites.

Armando Oliveira, administrador-delegado Repsol Portuguesa