Uma guerra atómica na Europa?

Pouco a pouco a guerra da Ucrânia começa a alastrar na Europa. A Finlândia e a Suécia vão juntar-se à NATO levando as tropas desta coligação militar para ainda mais perto das fronteiras russas, os ingleses estão em solo ucraniano a dar formação às tropas ucranianas, as fábricas de armamento alemães produzem a todo o vapor as armas e os tanques para o exército ucraniano, Boris Johnson desafiou os ucranianos a atacar a Rússia e logo depois várias ações de guerrilha urbana contra as populações russas ocorreram na região da Transnístria da Moldávia.

As consequências económicas da guerra, a maior inflação, as possíveis falhas de energia e de alimentos, a recessão e a crise, empurram também os países para uma radicalização. Veja-se o caso da Polónia e da Bulgária. Perante o aparente falhanço da guerra diplomática - a Rússia não ficou isolada - e da guerra económica, os Estados Unidos apostam cada vez mais no confronto militar.

Pouco a pouco, sob os nossos olhos passivos, a invasão da Ucrânia está a assumir a forma de uma guerra entre a NATO e a Rússia. Se assim for o risco de esta guerra se tornar uma guerra nuclear é praticamente certo.

Pelas recentes declarações de alguns responsáveis, a NATO parece desejosa de que a Rússia dispare o primeiro tiro nuclear. Mas o primeiro disparo que não será, provavelmente, sobre a Ucrânia mas sobre a Alemanha ou a Polónia, arrisca-se a eliminar milhões de vidas humanas. A guerra nuclear tática, isto é, só em solo europeu, está já em cima da mesa. A Rússia e a NATO já vão preparando as opiniões públicas. Deixou de ser um impensável para ser uma possibilidade cada vez mais real.

Numa guerra nuclear a Rússia sairá, eventualmente, derrotada face à superioridade aparente dos Estados Unidos e seus aliados, mas o rasto de destruição na Europa será catastrófico com dezenas de milhões de mortos. É isso que queremos?

Em artigo que aqui escrevi no dia 24 de fevereiro e intitulado "Guerra na Europa" o nosso dever como cidadãos preocupados com o futuro da Europa, com o futuro da Humanidade, não é o de alinhar com um ou outro dos contendores mas, o de exigir a todas as partes envolvidas: ucranianos, russos, americanos, que se sentem à mesa das negociações e cheguem a um acordo pacífico". É o que sinto com cada vez mais certeza. Por isso apoio esperançado os esforços do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de procurar perceber as razões de ambos os lados e estabelecer negociações construtivas e eficazes.

É urgente um discurso que apele à Paz, que afaste a solução militar, que permita chegar a uma retirada das tropas russas da Ucrânia garantindo simultaneamente à Rússia a segurança de que precisa para se concentrar no desenvolvimento económico. Só num clima de segurança partilhado a Paz será sustentável e duradoira.

No auge da guerra fria os povos saíram à rua e exigiram a Paz. Muito gritaram que preferiam ser "vermelhos do que mortos". Os líderes dos dois lados perceberam a mensagem e importantes acordos de limitação de armamentos foram assinados e entrou-se em clima de desanuviamento. É preciso, pois, fazer ouvir de novo a nossa voz. A voz das potenciais vítimas inocentes de uma guerra nuclear.