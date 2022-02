Uma IA linguística para a UE: o EuroBabel?

Não é possível criar um sentido de comunidade sem que esse sentido de comunidade seja estabelecido em torno de uma língua. Sempre foi assim em torno da História desde o tempo dos caçadores-recolectores do Paleolítico passando pelo Império Romano e o seu latim e pelo Império Árabe e até aos dias de hoje com a associação entre o inglês e o Império Britânico e a predominância global dos EUA na actualidade.



As línguas continuam a ser um factor de unidade e, tantas vezes, de desunião e conflito, não muito menos que as religiões e bastante menos que a diplomacia. Usadas como factor de cisão nacional são um dos elementos que dificulta a integração europeia. Mas o mundo de hoje não é o mundo de antanho. É o mundo onde a tecnologia preencheu espaços que não só se encontravam vazios, como não existiam. No mundo de hoje a Inteligência Artificial (IA) e a tecnologia têm um papel cada vez mais importante e central nas nossas vidas e nas vidas das nossas comunidades. E neste novo mundo todos trazemos connosco um computador pessoal, com microfone, altifalante e, frequentemente, auriculares. E se usámos o poder da IA e toda esta tecnologia portátil para desenvolvermos as aplicações de tradução automática já existentes no mercado (veja-se o produto, cada vez melhor, das traduções actualmente realizadas pelo Google Translator) integrando-as com os nossos equipamentos móveis? Tal integração, com o uso de IA, permitiria compreendermos e "falarmos" todas as línguas que o sistema conhecesse e quebrar assim definitivamente as barreiras linguísticas que durante tanto tempo se interpuseram entre pessoas e gentes.



A União Europeia (com as suas 24 línguas oficiais e 180 idiomas "não oficiais") poderia ser o propulsor global de uma grande iniciativa nesta direcção financiando o desenvolvimento deste integrador linguístico com IA, contribuindo assim activamente para o processo de integração europeu e cofinanciando a fabricação e distribuição de um dispositivo deste género no espaço europeu. Um tal integrador poderia ser assim o cimento cultural e social de que precisa a União para funcionar.

Rui Martins, fundador dos www.vizinhosdoareeiro.org e presidente da associação Vizinhos em Lisboa