Uma injeção na confiança e no ano novo

O ano de 2020 está a aproximar-se do fim e esta semana chegaram as boas notícias, finalmente! A vacina para a covid-19 desembarca em Portugal com mais de 70 mil unidades da Biotech Pfizer. Entre hoje, sábado, e a próxima segunda feira, o país recebe nove vezes mais vacinas do que tinha sido previsto. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores também estão incluídos na distribuição da fase inicial. As primeiras doses são, naturalmente, para os profissionais de saúde que correm maior risco de vida. Os centros hospitalares de Lisboa, Porto e de Coimbra devem receber as primeiras doses hoje, 26 de dezembro.

No Reino Unido já foram vacinadas 137 mil pessoas com a vacina Pfizer e, perante esta pandemia mortal, não devemos ficar confinados nos nossos medos da vacina, tantas vezes infundados. Cerca de 1 milhão de norte-americanos também já receberam a sua dose e, apesar dos atrasos na vacinação admitidos pelas autoridades americanas, o objetivo é imunizar 22 milhões de pessoas até ao final do ano, meta cada vez mais difícil de cortar. Ainda assim, até ao primeiro trimestre de 2021, o país de Joe Biden quer vacinar 100 milhões de cidadãos. Uma meta ambiciosa.

Por cá, após um Natal mais descontraído do que se antevia - face às regras restritas ditadas por outros países europeus-, esta é uma boa nova. Contudo, não nos podemos esquecer de que só saberemos quais os verdadeiros efeitos dos convívios do Natal, da livre circulação entre concelhos e da circulação na via pública sem quaisquer restrições daqui a uma ou duas semanas, quando forem contabilizados os novos contágios e internamentos.

Este período será mais um verdadeiro teste à economia. A vacina pode ser a injeção que fará renascer o índice de confiança dos consumidores e também dos investidores, exceto se, no Natal, deitarmos tudo a perder e pensarmos apenas no curto prazo.

Na quinta-feira, Portugal entrou em mais um período de estado de emergência (já é o sétimo) e prolonga-se até 7 de janeiro. Desta vez há menos concelhos onde se aplicam as regras mais duras (são 109), mas o risco faz com que o país continue dividido em quatro níveis de perigosidade.

Agora, que entramos em contagem decrescente para a passagem de ano, é bom lembrar que um teste negativo - feito por quase 25 mil portugueses este mês - não é um passaporte para festas sem regras. Mesmo dentro de casa, sem sair para festejar a noite de fim de ano, o perigo está à espreita.

Façamos tudo para que 2021 comece, logo desde as primeiras horas, a ser um ano melhor. Este é o meu primeiro desejo para 2021, tal como o de muitos portugueses: venha daí o 2021 e com saúde!

Jornalista