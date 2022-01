Uma lança na Nazaré

O Millennium BCP juntou-se ao clube das marcas que estão presentes no território do surf português, procurando um alinhamento de comunicação alicerçado nos valores da sustentabilidade. Segue os passos da EDP e MEO, já para não falar de marcas globais como a Mercedes, Nestlé ou a Red Bull.

Estimativas são estimativas, mas uma coisa é certa: o surf é um desporto que reúne um número crescente de praticantes e simpatizantes. Sem grande rigor científico, a empresa que carimba as mais relevantes provas internacionais da modalidade - a World Surf League (WSL) - fala de um crescimento de 40% na última década, de 120 milhões de fãs e 35 milhões de praticantes. Em Portugal, há pouco mais de 2000 atletas federados - o que é manifestamente uma pequena amostra de um desporto que tem dado nas vistas nos últimos anos.

Basta olhar para o fenómeno da Nazaré, colocada no mapa pelo norte-americano Garrett McNamara em 2011, quando surfou uma onda de quase 24 metros. A vila piscatória do oeste transformou-se nos últimos 10 anos numa autêntica "Meca" do surf de ondas gigantes. Durante a época - que decorre sobretudo entre novembro e janeiro - são milhares os curiosos que se juntam à volta da praia do norte para assistir ao espetáculo. Não foi por isso coincidência que o Millennium BCP escolheu o farol da Nazaré para apresentar a sua nova aposta neste campo: um patrocínio às cinco competições da WSL organizadas em Portugal e também a escolha de uma nova embaixadora. Teresa Bonvalot junta assim as cores do Millennium às da Rip Curl e Red Bull. Miguel Maya associou no discurso a aposta no surf e na natureza ao momento de transformação do banco. Teresa mostrou ambição de chegar à liga profissional, território nunca ocupado por uma atleta lusa - ao contrário do que acontece no setor masculino (cuja estreia pertenceu a Tiago Pires, seguido de Frederico Morais).

Resta agora saber se esta nova aventura do Millennium ficará apenas num registo financeiro de sponsor ou se irá mais além. A Mercedes, por exemplo, não só patrocinou o maior símbolo da Nazaré - McNamara - como ainda implantou no local uma forte montra da sua gama de veículos elétricos, com o EQ Lounge.

Segundo estimativas recentes da Global Industry Analysts, o mercado mundial do surf valia em 2020 aproximadamente 2.7 mil milhões de dólares, esperando-se um crescimento até aos US$3.1MM até 2026. São sem dúvida números que provam que o surf, mais do que um desporto, é hoje uma forma de estar na vida e um negócio de elevado valor.

Gonçalo Bettencourt da Câmara, especialista em Comunicação Estratégica