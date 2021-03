Uma moeda tem sempre a outra face

Numa conversa com o meu colega Duncan Levey, que, em terras de Sua Majestade, tem longos anos de apoio às empresas do setor da saúde, ele referia alguns provérbios britânicos para enquadrar os desafios e aspetos positivos da pandemia da Covid-19 que tem marcado presença em todas as mesas de café em todo o mundo.

Comecemos então pelo primeiro adágio: a necessidade faz o engenho. De facto, a travessia da pandemia tem levado a várias soluções tipo "Ovo de Colombo", especialmente do foro tecnológico e de gestão de equipas, algumas delas que estavam ali ao nosso alcance, mas não as víamos ou não acreditávamos serem utilizáveis, e que vieram para ficar.

É inegável o impacto da pandemia na sociedade e, em especial, nos lares de idosos. Contudo, tem sido pintado um quadro das instituições sociais à mercê do "vírus assassino", sem menção aos milhares de utentes que continuam saudáveis ou a recuperar completamente. Tais manchetes gritantes têm gerado ansiedade nos ocupantes, profissionais e familiares em relação à segurança dos seus entes queridos.

Mas, além de todas as adversidades, onde está a face brilhante da moeda? Onde está a boa notícia? Estes desafios têm criado novas dinâmicas, iniciativas e ofertas, que, na sua maioria, vieram para ficar, como a utilização de videochamadas para o contacto entre residentes de lares e os seus familiares, para consultas médicas, permitindo, sempre que possível, fazer diagnósticos online e prestar ajuda imediata aos residentes, e a disponibilização de receitas nos telemóveis para uma prescrição eficiente de medicamentos. A Telemedicina deu um passo decisivo em frente e as discussões deontológicas à volta do modelo foram substituídas por uma unanimidade de aceitação e utilização.

De forma menos visível, também muitas práticas de gestão mudaram, a meu ver, para melhor. As novas tecnologias foram utilizadas para agilizar o dia-a-dia, através de criação de grupos online de gestores, enfermeiros e clínicos, e para promover a entreajuda nas equipas, cuja necessidade se tornou óbvia. Estes profissionais desenvolveram uma mentalidade positiva de cerco, ou seja, procuraram genuinamente as opiniões uns dos outros, aplanando a estrutura e tornando o gestor de topo mais acessível. Também o espírito e a força da equipa se viram reforçados com uma mentalidade de equipa mais alargada, que incluiu sempre os que estiveram ausentes e confinados, mantendo-os atualizados.

A pandemia tem levantado muitos desafios, mas a necessidade é a mãe de todas as invenções e, por isso, juntamente com uma atitude de "nós conseguimos", diversas soluções têm sido encontradas. Por sua vez, os prestadores de cuidados de saúde, os enfermeiros e os cuidadores em geral têm sido cada vez mais reconhecidos e compreendidos pela sociedade.

No setor de apoio social, a energia tem sido incansável. A vontade de lidar com a avalanche de situações prementes, independentemente de todas as dificuldades, a capacidade de assumir muitas tarefas, normalmente realizadas pelo Serviço Nacional de Saúde, demonstrando as suas competências e conhecimento, fala muito pelo carácter dos profissionais de uma área nem sempre devidamente apreciada. O resultado tem sido uma maior confiança social.

Três áreas destacam-se como estrategicamente críticas para o apoio ao pessoal de atendimento da linha da frente, são elas: a tecnologia, que permitirá uma melhor gestão dos lares e integração dos residentes com os seus cuidadores e com o mundo exterior; o recrutamento, que é exigido na composição de uma equipa robusta e empenhada a longo prazo para lidar com as avalanches de solicitações; e as cadeias de abastecimento, que têm sido severamente testadas, devido ao aumento de custos devido ao contexto atual.

A pandemia já marcou indelevelmente as gerações atuais, mas se, por um lado, estamos mais expostos aos dramas que trouxe, é também verdade que há variadíssimos exemplos, nestes e noutros setores, que mostram que evoluímos por força das necessidades que emergiram.

Luís Dionísio, Partner na Expense Reduction Analysts