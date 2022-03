Uma plataforma inteligente centrada no valor

Vivemos num tempo incerto e complexo e nunca como agora foi tão importante apostar na inovação tecnológica como um instrumento de reforço da base competitiva e da cooperação empresarial nas diferentes fileiras económicas. Os bons exemplos contam e devem ser cada vez mais uma referência para a comunidade. Na importante fileira da construção, a Plataforma Tecnológica do setor - dinamizada pela PTPC, que é também o cluster da fileira - tem vindo a realizar um trabalho exemplar na promoção de uma agenda centrada no valor a partir da inovação estratégica e da aposta sustentada nos mercados internacionais, envolvendo redes de parceria inteligente entre empresas, universidades e centros de competência.

A aposta na internacionalização tem que se assumir como o ponto de partida e de chegada de uma nova dimensão da competitividade em Portugal. Assumido o compromisso estratégico da aposta na inovação e conhecimento, estabilizada a ideia coletiva de fazer do valor e criatividade a chave da inserção das empresas, produtos e serviços portugueses no mercado global, compete às empresas a tarefa maior de saber protagonizar o papel simultâneo de actor indutor da mudança e agregador de tendências. Com esta Plataforma Inteligente a fileira da construção tem uma oportunidade de renovar o contrato de competência e confiança da sua cadeia de valor.

As empresas têm que se assumir como atores globais, capazes de transportar para a nossa matriz social a dinâmica imparável do conhecimento e de o transformar em activo transaccionável indutor da criação e riqueza. Para isso, a chave desta aposta internacional deverá assentar em três grandes instrumentos estratégicos - a captação de investimento de inovação, o reforço da carteira de valor das exportações e a projecção superior da Marca Portugal. Esta Plataforma Tecnológica Inteligente na fileira da construção é uma clara resposta positiva a este desafio, centrado nos eixos estratégicos da sustentabilidade, responsabilidade, inovação aberta e cooperação.

A questão do papel das parcerias nesta agenda de criação de valor é decisiva. Nunca como agora a aposta em ações concretas de parceria entre empresas, universidades e centros de competência se revela tão crítica para o reposicionamento da cadeia de valor, em que a transformação digital ajudará a qualificar a relação com fornecedores, clientes e outros parceiros estratégicos. Também nesta matéria este exemplo de referência desta Plataforma Inteligente se revela emblemático e representa um passo em frente na mobilização das empresas duma fileira tão crítica para a nossa economia em termos de emprego e de valor acrescentado. E são de facto exemplos como este que importam.

As empresas têm um grande desafio nos tempos complexos que temos pela frente. Porque as empresas são um percurso possível decisivo na nossa matriz social, o sucesso com que conseguirem assumir este novo desafio que tèm pela frente será também em grande medida o sucesso com que o país será capaz de enfrentar os exigentes compromissos da globalização e do conhecimento. A aposta na internacionalização inteligente de que esta Plataforma inovadora é um bom exemplo é um contributo claro para dar um sentido estratégico ao que deve ser um processo estruturado, participado e colaborativo de

(Nota: o autor escreve segundo o Antigo Acordo Ortográfico)

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade