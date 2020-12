Quando se olha para o valor do salário mínimo que está em causa, não podemos deixar de ter vergonha por continuarmos a ter estas polémicas. É prova provada de que temos vindo a crescer pouco e, mesmo esse pouco, estará mal distribuído. Se tivéssemos feito o que era preciso, deveria ser a proposta da CGTP a ser o objeto da negociação. Assim, não passa de uma sugestão extravagante, que confunde desejos com realidade, reflexo de uma visão estatizante e protecionista que faz tábua rasa dos mecanismos básicos de uma economia privada e aberta.

Era essa discussão, sobre porque nos últimos 20 anos paramos no tempo, que deveríamos estar a ter, confrontando opções, evidenciando, valorizando, premiando os casos de sucesso, aprendendo com eles. Comparando-nos com outros países com que sejamos comparáveis (ou fomos comparáveis), para perceber o que fizemos mal, o que está ao nosso alcance fazer com as condições atuais e que condições e incentivos são necessários para mudar este estado de coisas.

Assim, estamos condenados a, mais uma vez, apelar ao bom senso. A, mais uma vez, dizer que ainda não pode ser, que ainda não há condições para que o tecido produtivo consiga suportar este aumento. Recorrendo, com oportunismo, a um argumento verdadeiro: a crise epidémica deixou (continua e continuará a deixar) muito do tecido produtivo depauperado, incluindo empresas economicamente viáveis e não apenas as chamadas zombies. Estamos condenados a mais uma vez dizer que agora é que vai ser que, com os mundos e fundos, sobretudo fundos, que aí vêm não há como não construir um Portugal diferente. Já não é nem a Florida da Europa, nem a Finlândia (ou, já agora, para nossa vergonha, a Lituânia, a Eslovénia, a...). Desta vez, vai ser diferente e muito melhor. Porque esta é a última oportunidade. E estamos todos mobilizados.

Entretanto, fazemos votos para que o turismo regresse, que a procura de sempre regresse. É uma questão de bom senso. De pragmatismo. Que tudo mude para que tudo fique igual. Incluindo o salário mínimo.



Alberto Castro, economista e professor universitário