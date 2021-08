Uma questão de execução

Há uma semana, a diretora da Informa D&B, Teresa Menezes, dizia-nos em entrevista que "dez a 15% das empresas não vão resistir"; que uma onda de falências e encerramentos pode tardar, mas será inevitável e que o nascimento de empresas é "muito desanimador". Não demorou muito para que esta realidade se começasse a revelar: na terça-feira rebentou a falência da Dielmar, uma empresa de vestuário de Alcains, Castelo Branco, que empregava cerca de 300 pessoas e era uma das grandes criadoras de emprego na região do interior. Ao mesmo tempo, o ministro da Economia, Siza Vieira, admitia que o Estado já tinha feito o possível pela empresa, com uma ajuda na ordem dos 8 a 10 milhões de euros, e que não valia a pena "pôr dinheiro fresco em cima de uma empresa que não tem salvação, mas que provavelmente é a ponta do iceberg das falências que podem estar em risco de acontecer.

Esta falência rebentou na mesma semana em que chegam a Portugal as primeiras verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR); um décimo dos apoios a fundo perdido do PRR já está a concurso, são 2,2 mil milhões de euros em pré-financiamento e o primeiro-ministro António Costa disse que já foram assinados contratos relativos a 15% do PRR, no montante de 2490 milhões de euros, estando em curso outras contratualizações avaliadas em 4465 milhões de euros, deixando um apelo à mobilização de empresas, autarquias e setor social "para garantir a boa execução" do PRR, considerando-a ser "essencial".

As notícias desta semana mostram o quão essencial é; o quão as empresas precisam destes apoios para se relançarem e recuperarem da crise e o quanto isso vai demorar a ter efeitos no terreno, como afirma João Vieira Lopes, presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal na entrevista desta semana ao DV.

Os números de crescimento do PIB são encorajadores para o segundo semestre, tal como os das exportações. A economia está pronta a acelerar tudo o que a deixarem, mas a pandemia deixou-a de joelhos. O PRR e os apoios, como a extensão das moratórias, são mecanismos importantes para o relançamento. Mas há que executá-los sem falhas, sem demoras e em todos os setores.