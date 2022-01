Uma selfie a chorar, ou a autenticidade lapidada

A super modelo Bella Hadid publicou uma série de "selfies" a chorar na sua conta de Instagram há pouco tempo, escrevendo na legenda que aquela é uma realidade frequente nas suas noites e que quem luta contra ansiedade e desafios de saúde mental não está sozinho.

A publicação de Hadid colocou em destaque uma tendência de que muitos já se devem ter apercebido. A de usar redes sociais para mostrar o lado lunar de uma vida que pode parecer fácil, perfeita, invejável ou simplesmente mais equilibrada do que aquilo que realmente é.

O Tiktok é uma espécie de aterro de relações falhadas, embaraços e desastres sociais no geral, e o Instagram tem albergado cada vez mais fotos de utilizadores a chorar, visivelmente tristes ou em estado semi-depressivo, com legendas honestas sobre as dificuldades que enfrentam.

Há que notar como esta autenticidade difere daquilo a que nos habituámos no pico expansionista das redes sociais. Há uns anos, a crítica era sobre a criação de narrativas visuais enviesadas, a obsessão em mostrar vidas perfeitas, a falsidade de uma alegria permanente que subia a fasquia para dimensões impossíveis. Olhar para a imagem curada da vida dos outros online era deprimente para muita gente, até quando se elevavam as vozes gritando que as redes sociais não eram a vida real.

Esse movimento deu origem a uma sede por autenticidade, por sair fora da caixa, partir o molde, ousar mostrar uma intimidade desastrada e uma jornada mental em vias de construção. Diria, no global, que é um desenvolvimento positivo. Porque é bom que haja espaço para as pessoas se expressarem, se identificarem umas com as outras, e se sentirem compreendidas.

Mas é um infortúnio que sejam as próprias redes sociais que causaram tantos problemas de saúde mental nos últimos anos, em especial nas camadas mais jovens, que beneficiam desta tendência. A "Big Tech" desenhou algoritmos viciantes para aumentar o tempo passado nas redes a queimar neurónios e a invejar a vida dos outros, e agora beneficia de um aumento do envolvimento dos utilizadores que se procuram uns aos outros para aliviar as pressões e ansiedades causadas, em parte, pelas ditas redes.

O perigo, aqui, é criar uma nova dependência de acção-reacção com estes vídeos honestos e estas selfies a chorar. Se o número de gostos ou comentários for enorme, haverá um desejo constante de repetição em busca dessa dopamina? E se as reacções forem insuficientes, haverá uma espiral descendente de sentimentos negativos e sofrimento exacerbado?

A questão andará sempre à volta daquilo que temos que admitir, à revelia das ambições dos investidores no metaverso: as redes sociais não são substituto de coisa nenhuma. Não substituem uma sessão com um psicólogo, não substituem uma saída com amigos, não substituem a interacção física e real com um parceiro, não são barómetro da estabilidade, sucesso ou felicidade de ninguém.

As redes sociais não têm de contar a história toda. Ninguém deve uma fotografia completa da sua vida e das suas relações online. Todas estas tendências - a ilusão das casas perfeitas, a felicidade permanente, a honestidade crua, os medos e as frustrações plasmadas em lágrimas visíveis - todas elas podem co-existir. O perigo é viver mais online que no mundo real, e a Big Tech sabe disso.

A Big Tech sabe que o que importa é continuar a agarrar os utilizadores ao ecrã do smartphone, mesmo que haja evidências de que isso lhes faz mal. A discussão aberta sobre saúde mental é um tremendo passo em frente, sem dúvida. Só tenhamos cuidado para não ficar apenas por aí, pela rama, e achar que é suficiente enquanto enchemos os bolsos aos donos dos algoritmos.