União Africana e União Europeia

No passado dia 18 de fevereiro deste ano, e ao fim de 18 meses de conversações e negociações, foi oficialmente assinado entre a UA e a UE um acordo que contempla um plano ambicioso de investimentos para África, no valor de 150 mil milhões de euros para um período de 7 anos.

Sendo este o "primeiro" plano regional no quadro da nova estratégia de investimento da UE, entendido como uma resposta à "Nova Rota da Seda", que a China tem desde há muitos anos em curso à escala mundial, estão contemplados uma série de projetos relacionados ao "hidrogénio verde e a eletrificação", a "valorização dos recursos naturais", a "conectividade digital", a "criação de corredores de transportes estratégicos" e o investimento na "Educação, na formação profissional e o apoio ao empreendedorismo"

Foi também tido em conta e como ponto central, a questão do desenvolvimento dos sistemas de saúde, deficitários de pessoal e equipamento especializado, por demais justificados pela atual crise sanitária e pela falta de vacinação na grande maioria de alguns países africanos.

Pena foi, que a Agricultura não tenha sido contemplada neste acordo, sabendo que esta área é fundamental e que a mesma representa na grande maioria destes Estados um enorme esforço no seu orçamento anual, pelo facto de terem que se submeter à importação de produtos agrícolas e outros de primeira necessidade.

Assim sendo e tratando-se do continente considerado como o "Berço da Humanidade", já era tempo de as instâncias internacionais se debruçarem sobre as reais dificuldades da falta de desenvolvimento nas áreas que este acordo contempla.

África merece todo o nosso respeito, e por direito próprio deve doravante ser considerada como o Continente do Futuro e a nossa obrigação enquanto europeus é de retribuir tudo o que nos ofereceu e oferece.

Viva África, vivam os africanos irmãos e parabéns à UE por este ato de coragem de retribuir o que lhes é devido por direito próprio. Como diz o ditado "Mais vale tarde do que nunca".

Carlos Ferreira, Consultor Financeiro Sénior