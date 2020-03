Unidos ou desavindos?

Os povos europeus, em vez de ficarem unidos, tendem a desagregar-se em momentos de crise. Já aconteceu no período de 2008-09 e quando a troika esteve em Portugal e na Grécia… e volta a suceder numa altura em que a Europa e o mundo atravessam a pandemia covid-19.

A reunião do Conselho Europeu, na quinta-feira, demonstrou-o uma vez mais. Os países do norte continuam a achar-se superiores. Aliás, no período da crise financeira de 2008, já assim aconteceu. Para alguns líderes holandeses, os problemas do sul resumiam-se a ter gasto tudo em vinhos e mulheres. Agora, usando outras palavras, o ministro holandês das Finanças parece sofrer do mesmo complexo de superioridade.

Assistir à União Europeia às turras, prestes a desagregar-se, não é, de todo, o que nós precisamos neste momento. Depois, os europeus não poderão achar estranho o poder crescente da China e da Rússia na velha Europa, países que já vieram em auxílio da Itália, ao contrário da UE. Vantagens económicas e geoestratégicas farão parte das (boas) intenções. Não há almoços grátis e o chop suey ou a borscht vão ser cobrados, mais cedo do que tarde. À política europeia cabe escolher se quer acompanhar o ritmo acelerado da geoeconomia ou se prefere ficar fechada nas instituições de Bruxelas, sendo ultrapassada pelas outras potências.

Os desafios com que os governantes se defrontam agigantaram-se nos últimos meses. A tomada de decisões carece de celeridade e desburocratização. O Estado tem mesmo de pôr “as vacas a voar”, sob pena de todas as ajudas à economia chegarem tarde de mais.

As medidas, já revistas e encorpadas várias vezes e, de novo, divulgadas na quinta-feira, vão agora no caminho certo. É preciso ser velocista.

Tudo está a ser revisto, cancelado, adiado, alterado. Não será também hora de o Estado rever as parcerias público-privadas? Ou usar uma moratória para o próprio Estado no que toca aos compromissos com as PPP? Parece-me imoral o Estado ter de pagar milhões às concessionárias das autoestradas só porque estas estão… vazias. Pudera! Todos os negócios têm um risco associado. E se estamos em estado de emergência é para todos, não para alguns nada fazerem e ainda lucrarem à conta do erário público. Assumam os riscos do negócio e a responsabilidade social que deve fazer parte dos valores dos empresários.