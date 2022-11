Universidades: motores de desenvolvimento económico, social e ambiental

Para a generalidade das pessoas, a excelência de uma universidade tem a ver com a qualidade dos cursos que leciona, que decorre do seu nível científico e pedagógico, bem como do grau de adequação às necessidades do mercado de trabalho.

Na realidade, espera-se que uma universidade vá mais além, pois, a par do ensino, ela deve ser também produtora de conhecimento com base na investigação que realiza. A quantidade e, principalmente, a qualidade dos papers publicados pelos seus professores e investigadores são, em geral, os principais indicadores utilizados para aferir o nível da pesquisa realizada.

Ensino e investigação são, portanto, consideradas tradicionalmente as duas grandes áreas de atuação de qualquer universidade. Esclareço que a palavra universidade surge aqui no sentido lato de instituição de ensino superior, o que significa que, no contexto português, me estou a referir tanto a universidades propriamente ditas como a institutos politécnicos.

Contudo, há uma terceira missão que se prende com o contributo efetivo para o desenvolvimento económico e social. Isto significa que não basta formar bons profissionais dentro das várias áreas do conhecimento, esperando que venham a ter um papel positivo na comunidade; assim como não basta produzir ciência e publicar artigos, esperando que venham a ter um impacto acrescido na competitividade das empresas.

Hoje, aquilo que se espera é que as universidades adotem políticas pró-ativas de valorização do conhecimento. Não basta esperar - passivamente! - que a sociedade beneficie com o talento e o conhecimento que elas produzem. É crucial que elas próprias fomentem a criação de valor, não só económico, mas também social e ambiental, de modo que, por essa via, cumpram plenamente o seu papel no mundo em que vivemos.

Apostar de forma decisiva na criação de valor com base no conhecimento é uma oportunidade para as universidades. Desde logo, porque é uma fonte potencial de receitas geradas através dos três grandes mecanismos de valorização do conhecimento: a proteção e comercialização da propriedade intelectual (em particular, patentes), o desenvolvimento de projetos conjuntos entre universidades e empresas, e o fomento da criação de spin-offs geradas no ecossistema científico e tecnológico.

Mas é muito mais do que uma oportunidade - é uma obrigação. Qualquer instituição que mereça ser chamada universidade deve prosseguir políticas efetivas que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Desde logo, da comunidade na qual se insere, seja uma cidade ou uma região; mas também do seu país e do mundo em geral.

É por isso que, em última instância, a qualidade de uma universidade deve ser medida pela amplitude do seu impacto (local, nacional ou transnacional), bem como pelo valor (económico, social e ambiental) efetivamente gerado. Ainda falta muito até chegarmos aí pois a tónica continua quase exclusivamente centrada no ensino e na investigação.

O grande desafio passa por alterar mentalidades: dos que gerem as universidades, faculdades e centros de investigação, e dos que nelas lecionam, investigam e desenvolvem atividades de apoio.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School