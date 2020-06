Uso de dinheiro na pandemia: um medo que se propaga mais rápido do que o vírus

A eclosão da pandemia da doença COVID 19 fez parar o mundo. O pânico instalou-se. As pessoas recolheram às suas casas. Os comerciantes viram-se obrigados a fechar portas por tempo indeterminado. Assistimos a uma economia de sobrevivência, apenas antes vista durante as grandes guerras.

O SARS-CoV-2 transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou pela boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. A possibilidade de as gotículas poderem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada e depois infetar os outros que ali tocarem e levarem as mãos aos olhos, nariz ou boca, fizeram surgir o temor de o dinheiro físico ser uma das principais fontes de contágio. Este medo propagou-se de forma exponencial obrigando os Bancos Centrais a adotar medidas que fomentassem o sentimento de segurança na utilização do dinheiro. Um caso extremo foi o Banco Popular Chinês que face à procura de dinheiro desinfetado, adotou um regime de desinfeção de dinheiro por luz UV e exposição a altas temperaturas.

No entanto, não existe evidência científica que demostre um risco acrescido da transmissão do vírus pela utilização do dinheiro. A Organização Mundial de Saúde, OMS vai ainda mais longe afirmando que não existem provas concretas de que o coronavírus se propague através das superfícies, nomeadamente, pelas maçanetas das portas. Antes, já o Banco Central Europeu tinha clarificado que o risco de alguém ser infetado pelo contacto com objetos como moedas ou notas é muito baixo.

Admitindo que o vírus possa sobreviver em superfícies, tendo em conta os vários estudos até à data, ainda que inconclusivos, há diferenças a assinalar. A propagação de vírus em superfícies de aço inoxidável, como por exemplo numa maçaneta de porta, é dez a cem vezes superior do que em notas de fibra de algodão – o material utilizado hoje em dia na maioria das notas. O vírus mantém-se viável mais tempo em superfícies lisas, como plástico, do que em superfícies porosas, como as das notas. Portanto, as notas não representam um risco maior de infeção em comparação com outras superfícies com as quais estamos em contacto diário, inclusive num processo de compra num supermercado ou num café. Por outro lado, o simples contacto com uma superfície contaminada não é suficiente para que haja transmissão, é necessário o contato com a nossa mucosa dos olhos, do nariz ou da boca.

O uso de notas não constitui um risco acrescido de transmissão do vírus mais do que o uso do cartão bancário ou do telemóvel.

Independentemente da forma como é feito ou aceite o pagamento, a solução para impedir a propagação do vírus é uma boa higiene das mãos e o distanciamento físico do outro. Lavar as mãos de forma correta e frequentemente ao longo do dia, especialmente após manusear o dinheiro ou qualquer outro objeto, bem como evitar levar as mãos à cara, são medidas eficazes para reduzir, consideravelmente, o risco de transmissão do vírus.

Vânia Gonzaga é médica de Saúde Pública