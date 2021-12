Vacinação e taxas de juro

As cadeias de valor da produção mundial continuam sob grande pressão contribuindo, a par com o preço da energia e da falta de transportes, para um aumento impressionante e perigoso da inflação que já está a desembocar na subida das taxas de juro. Em alguns países europeus a inflação já ultrapassou os 5%, mais do dobro da meta dos 2%, e continua a crescer.

Nos países ocidentais o fenómeno da falta de mão-de-obra continua por resolver e agrava-se a cada pico da pandemia, momento em que largos milhões de trabalhadores são obrigados a parar de trabalhar por se encontrarem doentes ou por estarem em quarentena. E em período de globalização a redução de produção de uma fábrica ou de um serviço no Reino Unido, ou noutro qualquer ponto do globo, transmite-se inevitavelmente por toda a cadeia produtiva global desse bem.

A questão da regularização das cadeias produtivas, só pode ser alcançada com a erradicação global da Covid-19 quer através da vacinação geral da espécie humana, quer através da descoberta de medicamentos que permitam curar a doença.

A vacinação ocidental que já vai na terceira dose nada pode fazer contra a paragem de extração de matérias-primas essenciais na América Latina, ou contra a travagem da produção no Sudeste Asiático, ou contra a falta de marinheiros filipinos. A centralização da produção nos países vacinados e o encerramento de fronteiras também não funciona, o primeiro porque a escala da produção é tal que torna essa opção impossível a segunda também não exatamente pela mesma razão.

Assim a única solução possível é a vacinação urgente da população mundial para o que a libertação das patentes é fundamental para tornar o custo das vacinas acessível a todos.

Enquanto essa opção não for tomada e implementada a inflação vai continuar a subir e, inevitavelmente, as taxas de juro vão subir de forma acelerada.

Recordemos que em Portugal, devido ao Euro e a uma excessiva dívida pública, empresarial e privada, uma subida das taxas de juro significa o regresso da austeridade, da travagem do investimento, do aumento do desemprego e o agravamento da emigração, da pobreza e do atraso português.

Portugal deve, pois, empenhar-se na preparação do cenário de subida das taxas de juro para não ser apanhado de surpresa como o foi em 2011 o Governo Sócrates pela crise das dívidas soberanas que se anunciava desde 2008 e em que esses três anos foram desperdiçados numa irresponsável inação.