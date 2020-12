Vade retro, 2020

Há uma ilustração de São Benedito, extraída da última página de uma obra do século XV descoberta na Baviera, que mostra o santo empunhando um manuscrito onde se lê "Vade Retro Satana." É o registo mais antigo da utilização desta expressão, então uma reza utilizada em exorcismos, que perdura na linguagem comum até hoje e significa, literalmente, "afasta-te, Satanás." 2020 merece o mesmo tratamento.

Este é um ano de infâmia, de dor, de morte e sofrimento generalizado. É preciso exorcizá-lo antes de começar a sarar o trauma colectivo que nos causou.

Decerto não foi um ano igualmente mau para toda a gente e ouvi rumores de que trouxe momentos felizes para algumas pessoas. Eu própria pratiquei o sorriso e a gratidão, contei as bênçãos e sou culpada de hashtags esperançosas na legenda de fotos. Cada um aderiu ao mecanismo que pôde para ajudar a suportar o confinamento, o descalabro económico e a distância.

Por um momento, no entanto, sejamos honestos em relação a 2020: foi uma patifaria cósmica, um ano de má memória, um botequim de aviltamento que não deixará saudades. Estou farta de ver mensagens positivas nas redes sociais e cartazes com arco-íris e unicórnios, como se este ano não tivesse sido um pantomineiro dos infernos que escarniou da nossa humanidade.

A eleição de Joe Biden e o consequente afastamento daquele que será seguramente considerado o pior presidente da história dos Estados Unidos está na coluna de raras coisas boas que aconteceram em 2020. Mas é preciso esquadrinhar para arrancar deste ano notas positivas.

A devastação provocada pelo novo coronavírus bateu a (quase) todas as portas e a doença matou mais de 1,77 milhões de pessoas, com 81,1 milhões de infectados. É um nível de sofrimento que ninguém imaginaria quando tudo isto começou - e ainda não chegámos ao fim da linha. Mesmo com o início da vacinação, é previsível que continuemos a sofrer os efeitos da pandemia até meados do próximo ano, quando uma percentagem maioritária da população estiver vacinada e for possível atingir a tão desejada imunidade de grupo.

A rapidez com que se conjurou esta vacina é outra das poucas coisas boas do ano, mostrando como o investimento prioritário e a cooperação internacional produzem milagres científicos.

De resto, é como levantar um tronco apodrecido e ver as larvas a contorcerem-se por baixo. A solidariedade de que falávamos no início disto tudo durou muito pouco, e o que restou foi um salve-se quem puder e o sacudir de responsabilidades. As economias foram ao tapete, independentemente do nível de confinamento, porque o desaire económico foi mais devido ao efeito directo do vírus que às restricções impostas pelas autoridades. Os campos políticos isolaram-se e agora há milhões de pessoas a acharem que a máscara as envenena com dióxido de carbono e tantas outras a acreditarem que máquinas de contagem de votos foram manipuladas por comunistas.

Famílias e amizades desfeitas, casamentos por um fio, crianças-covid com stress emocional, sequelas nos recuperados, atrasos educativos, saúde mental num caco. Vade retro, 2020. Há cicatrizes que ficarão depois deste ano devastador. Há também enormes lições que podemos levar para o futuro, se soubermos interpretar o que nos aconteceu.

A passagem de ano oferece um ritual que pode abrir espaço mental para algo novo. Tenho dúvidas de que possamos sair disto melhor, como sociedade e como humanidade. No entanto, acredito que não teremos a opção de voltar a ser como éramos.

A definição de insanidade não é fazer repetidamente a mesma coisa esperando resultados diferentes, e também não foi Einstein quem disse isso. Mas seremos tontos se não entrarmos em 2021 empenhados em abraçar, realmente, algo diferente.