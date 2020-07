Vai de férias? 7 maneiras de garantir que a sua casa está segura

Com a chegada do verão e apesar do contexto de pandemia que vivemos, os portugueses começam a desconfinar, deixando as suas casas para fazerem férias longe daquilo que é a sua rotina diária.

Porque, como diz o ditado, “prevenir é o melhor remédio”, João Carvalho, diretor de marketing da Prosegur Alarmes, deixa 7 conselhos simples para evitar surpresas desagradáveis no regresso de férias. Para que possa desfrutar das merecidas férias em segurança, basta seguir estes cuidados simples antes de sair de casa:

1. Verifique todas as portas e janelas: Deve certificar-se de que deixa todas as portas e janelas bem fechadas, até mesmo, as portas interiores para dificultar o trabalho dos assaltantes. As portas com acesso ao exterior (hall do condomínio ou de terraços) devem ter uma fechadura com tranca para impedir a sua abertura.

2. Telefone fixo: Se o seu telefone tiver atendedor de chamadas desligue-o, pois, os telefonemas sucessivos sem resposta dão a indicação que não está ninguém em casa. O melhor mesmo é reencaminhar as chamadas para o seu telemóvel.

3. Feche a água e o gás e desligue o quadro elétrico: Para além de poupar, é recomendável que desligue os equipamentos elétricos que não vão ser utilizados como televisões, rádios e outros eletrodomésticos, para evitar curtos circuitos. O mesmo com a água e gás para evitar fugas e/ou inundações.

4. Esconda bens valiosos: Sempre que for de férias guarde os objetos de valor material e sentimental num cofre, no banco, ou em casa de um familiar de confiança que não esteja de férias durante a sua ausência.

5. Cuidado com o que publica nas redes sociais: Se publicar uma fotografia, não coloque a localização, pois só irá denunciar a sua ausência.

6. Sistema de alarme: Certifique-se de que o seu alarme está a funcionar bem, com os contactos de emergência atualizados e com o serviço de vigilante premium ativo, para que este possa deslocar-se para verificar eventuais ocorrências. Caso tenha uma app, pode também verificar tudo o que se passa em casa à distância, através do smartphone, esteja onde estiver.

7. Peça a um vizinho para guardar a sua correspondência: Uma caixa de correio cheia é um claro indicador que não há ninguém em casa.

João Carvalho, diretor de marketing da Prosegur Alarmes