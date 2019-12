Vai para fora nas férias? 7 dicas para viajar em segurança

É durante esta época de festas que se regista a maioria dos acidentes rodoviários. Milhares de pessoas viajam pelo país para passarem a quadra em família e independentemente da idade ou localização, é crucial que os condutores adotem comportamentos de condução seguros para evitar acidentes. O essencial é que cada um chegue em segurança ao seu destino.

Para uma viagem tranquila siga as seguintes dicas:

1. Planeie a sua viagem. É importante que a viagem seja planeada antes de se iniciar a condução para se saber de antemão quanto tempo irá demorar até ao destino, onde se pode e deve parar para descansar e evitar a necessidade de acelerar. De acordo com o estudo “Global Driving Safety Survey”, desenvolvido pela Liberty Mutual, nos Estados Unidos, França, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido, sair tarde de casa (34%), imprevistos de última hora (31%) ou perder a noção do tempo (19%) são alguns dos principais motivos apontados pelos entrevistados portugueses para a falta de pontualidade.

2. Pratique uma condução defensiva. Evite comportamentos agressivos durante a condução e esteja atento à condução dos outros automobilistas. Os condutores devem manter, entre o seu veículo e o que o precede, uma distância de segurança suficiente para evitar acidentes em caso de paragem repentina.

3. Não utilize o telemóvel. É crucial que não use o telemóvel enquanto conduz. Se precisar de o fazer, pare o veículo numa zona própria. Quando se utiliza o telemóvel durante a condução, o campo de visão é diminuído, por isso, aconselhamos que guarde o telemóvel fora do seu alcance e que coloque o aparelho em silêncio. De acordo com o mesmo estudo, mais de 70% dos portugueses admitem utilizar o telemóvel enquanto conduzem.

4. Não conduza cansado. Preferencialmente, viaje durante o dia. Caso tenha de conduzir durante a noite e sinta que está a ficar demasiado cansado, pare numa estação de serviço ou encoste o carro na berma. Se conduzir acompanhado e se for possível, alterne a condução com o outro passageiro.

5. Utilize sempre o cinto de segurança. A não utilização do cinto continua a ser uma das principais causas de morte nas estradas. A sua utilização é obrigatória e serve para proteger os passageiros em caso de acidente.

6. Respeite os limites de velocidade. Garanta que cumpre sempre os limites de velocidade estipulados. 81% dos entrevistados portugueses no estudo referido admitem ultrapassar os limites de velocidade.

7. Se conduzir não beba. Não é a primeira vez, nem será a última que vai ler esta frase, mas em altura de alguns excessos, é importante recordar que o álcool provoca estados físicos que condicionam a boa condução.

Mike Sample é especialista em segurança de condução e consultor técnico da Liberty Mutual