Vamos fazer acontecer o saber-fazer

Os ofícios e negócios baseados no "saber-fazer" e na manufatura podem representar um recurso relevante de criatividade e de valor acrescentado para a economia.

Apesar do debate sobre conceitos e métricas de avaliação, é cada vez mais evidente o potencial que estas escalas mais reduzidas de produção têm para criar valor económico, social e ambiental, gerar empregos e negócios sustentáveis e com elevado valor acrescentado.

Durante décadas, o setor das artes e ofícios foi sofrendo abandono, desvalorização económica e uma estagnação no que às práticas de trabalho e de negócio diz respeito. A degradação desta atividade como criadora de produtos relevantes para o desenvolvimento económico, levou à sua transferência, quase em exclusivo, para o domínio da etnografia, do património ou do turismo. Esta mudança de paradigma provocou danos que precisam de ser rapidamente corrigidos, como o envelhecimento da mão-de-obra, a erosão do conhecimento técnico e a perda de viabilidade económica.

Os profissionais deste setor estão essencialmente focados na sua arte ou área de especialização da manufatura, tendo dificuldade na criação, entrega e comunicação de valor ou em percecionar o potencial de negócio do seu trabalho, resultando no enfraquecimento da sua posição competitiva. Formas ultrapassadas de aproximação ao mercado fazem também com que este setor seja pouco atrativo ou uma alternativa profissional viável para as novas gerações.

Várias décadas de políticas públicas não resolveram o problema, sendo o discurso dominante demasiado redutor e focado quase em exclusivo na preservação das artes e ofícios, retirando recursos e atenção para a sua viabilidade enquanto atividade produtiva.

Torna-se por isso necessário trazer o setor de volta aos domínios da economia e competitividade, sem desvirtuar a sua escala de produção. Um novo olhar sobre o setor, sustentado na renovação da educação para o saber-fazer, nos domínios da tecnologia e do conhecimento técnico, a valorização do trabalho artesanal e a melhoria das condições de vida, contribuindo desta forma para uma efetiva transição geracional.

Com a criação das condições necessárias para a prosperidade deste setor, alicerçadas em conhecimento e abordagens comerciais que funcionem, estaremos a criar as bases para que a breve prazo a atenção dos indicadores económicos passe também pelas artes e ofícios.

Vamos fazer acontecer.

Presidente Associação Saber Fazer - Artes e Ofícios